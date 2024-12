Xavier Sardà vuelve a la carga y señala de nuevo a Bárbara Rey: "La que tiene que llorar de verdad es la reina de España"

La esperada segunda entrega de Bárbara Rey: Mi Verdad ya salió a la luz. En la noche del pasado lunes, la exvedete fue la protagonista de un nuevo especial de ¡De viernes! En esta entrega, Bárbara centró su relato sobre su hijo Ángel Cristo Jr.

"¿Sabes lo que llevo pasado todo este año? No hay palabras para describir el sufrimiento. Estoy convencida de que él se cree sus mentiras y se cree que es un ser maravilloso, tiene una habilidad especial para convencer a la gente. He visto cosas que él ha dicho y la forma de contestarme, con esa chulería, como si yo no hubiera sido nada en su vida", explicaba la artista de Totana a Santi Acosta, presentador del formato.

"Podría decir cosas de mi hijo muy gordas y muy fuertes. Con a misma frialdad que tú has hablado de tu madre te hablo yo a ti, pero con la seguridad de que lo que estoy diciendo es cierto, que es la pura verdad", apuntaba de forma rotunda Bárbara Rey.

Sobre este último relato, en TardeAR han querido dedicar parte de su escaleta. Este martes 17 de diciembre, Ana Rosa Quintana iba a contar con un nutrido grupo de colaboradores para tratar este y más temas sobre nuestra crónica social.

Bea Archidona, Álvaro Muñoz Escassi, Juan Luis Galiacho, Cristina Cifuentes, Boris Izaguirre y Xavier Sardà iban a ser los encargados de reaccionar a las últimas palabras de la que fuera exmujer de Ángel Cristo.

Sardà, aquejado de una pequeña afonía, iba a ser uno de los primeros en pedir el turno de palabra para continuar su particular cruzada frente a Bárbara Rey, según han podido comprobar los espectadores de TardeAR en estos últimos días. "Este llorar hay que saber hacerlo, eh", arrancaba el que fuera presentador de Crónicas Marcianas.

"Cuando alguien llora de verdad es difícil decir tantas cosas", añadía. En ese momento, Cristina Cifuentes quiso responder al colaborador: "Me resulta imposible ver a una mujer llorar tan desconsoladamente y no empatizar con el sufrimiento de tener esa relación con su hijo".

"Hay un momento determinado en el que hay una serie de líos inmobiliarios y que eso lo tienen muy marcado, con un alzamiento de bienes. Él se ha quedado ahora con el poder y eso ella no está de acuerdo", apuntaba Boris Izaguirre sobre el distanciamiento de madre e hijo.

"Hay cosas de Bárbara que no me creo, pero vale ya. Que si era mala madre y maltrataba a su hijo. Algo de verdad habrá en el relato de Bárbara", defendía Bea Archidona a la exvedete. "Lleva toda la vida en el mundo del espectáculo...", dejaba caer Sardà a los presentes en plató.

"Las madres se pueden equivocar y no creo que se merezca esto de un hijo", apuntaba sobre el tema, Muñoz Escassi. "Esta madre y este hijo han tenido unas vivencias que nadie puede imaginar. Todo esto perturba a los dos", ofrecía su opinión Ana Rosa. En ese momento, Sardà interrumpió a la presentadora madrileña.

"Perdonar, pero la que tiene que llorar de verdad es la reina de España", señalaba sin miramiento Sardà sobre la reina Sofía, la gran olvidada en este conflicto que atañe al rey Juan Carlos y Bárbara Rey.