Belén Esteban desvela el pastizal que ofrecieron a su hija Andrea por ir a ‘Supervivientes’: “Es muy tentador”

Supervivientes 2025 será una de las grandes apuestas de Mediaset para el nuevo año. Un reality en el que ya han comenzado a sonar nombres como el de Carlo Constanzia, actor que se hizo conocido primero por ser hijo de Mar Flores, y por su relación con Alejandra Rubio después.

El perfil de hijo de persona conocida es muy frecuente en Supervivientes. En ediciones pasadas hemos visto desde Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, hasta Jonathan, hijo de Cristina Puyol, la que fuese novia de Kiko Matamoros antes de conocer a Marta López Álamo.

Y, de haber aceptado, también podríamos haber visto saltar desde el helicóptero en Honduras a Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, quien se mantiene radicalmente alejada del foco mediático. Una oferta televisiva que desconocíamos hasta ahora, y que ha desvelado Belén Esteban en una visita al pódcast Nude Project.

“La tengo que respetar. Mi hija lo ha vivido desde pequeña y pasa de este mundo, quiere ir por ahí y que no la conozca la gente”, ha afirmado Belén Esteban en el programa. Y añade: “Yo he vendido mi vida, pero la única que no está en televisión es ella. Las hijas de los demás están todas. Ella lo tenía clarísimo. Ella quiere ser ella por sí misma”, sentencia.

Unas palabras que invitan a pensar, precisamente, en Alejandra Rubio, colaboradora televisiva de la que su madre, Terelu Campos, aseguraba que jamás veríamos en la pequeña pantalla. “Para una niña jovencita, que te llamen de Supervivientes y te ofrezcan 30.000 o 40.000 euros a la semana es muy tentador...”, explicaba también. Así, confirmaba que, de haber aceptado, Andrea habría tenido las puertas de la televisión abiertas de par en par.

Hasta el momento, varios familiares de Andrea han pasado por Supervivientes, como su tío Víctor Janeiro, que ganó Aventura en África en Antena 3, o su tía Beatriz Trapote, que concursó en Telecinco.

Además, su padre, Jesulín de Ubrique, ha recibido varias veces propuestas para irse a la isla más televisiva. Sin embargo, el torero nunca ha participado en un reality de convivencia: solo le hemos visto participar en programas como El Desafío y MasterChef Celebrity. Además, en 2022 se puso sobre la mesa de Supervivientes el nombre de Juls Janeiro, hermana de Andrea e hija mayor de Jesulín y María José Campanario.