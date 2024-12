Ángel Cristo no se corta y responde a las palabras de Bárbara Rey en 'De viernes': "Ha perdido una gran oportunidad"

Este pasado 13 de diciembre, De viernes ha mostrado un nuevo avance del siguiente capítulo del especial protagonizado por Bárbara Rey en el que narra su “verdad”. La vedette sorprendió al todo el público concediendo una entrevista de lo más reveladora. Aunque la primera parte de su conversación con Santi Acosta se centró en el Rey emérito, el siguiente episodio estará enfocado en su hijo, Ángel Cristo Jr.

Así se ha mostrado en los primeros avances, en los que se puede ver a la vedette romperse y siendo apoyada por Acosta. “Tengo algo muy claro, que mi hija me necesita, que yo, por supuesto, la necesito a ella y que voy a hacer todo lo mejor por ella. Sofía está muy mal, peor que yo, te podría decir, fíjate”, expresaba la de Totana.

De viernes ha logrado las primeras reacciones de Ángel Cristo Jr. a la entrevista de su madre con Santi Acosta. El exparticipante de Supervivientes 2024 no dudó ni un segundo en responder a la vedette, señalando de manera muy contundente que la antigua amiga entrañable de Juan Carlos I continúa afirmando que su progenitora no está siendo sincera en sus declaraciones.

"[He sentido] sobre todo tristeza porque sigue sin reconocer la gravedad de los hechos que vivimos durante tantos años y ha perdido una gran oportunidad de decir la verdad”, expresaba al programa donde, hace ya más de un año, le lanzó sus primeras declaraciones contra su progenitora.

“Le ha faltado dejar de culpar a los demás y culparse ella un poquito. Ha llegado a culparme a mí y a mi madrina Hortensia. Es gente que ha ido dejando por el camino y que no le valen para validar su versión”, expresaba el marido de Ana Herminia Illas.

Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'.

El hermano de Sofía Cristo optó por lanzarle un mensaje directo a su madre, mirando frontalmente a la cámara. “No es su verdad ni mi verdad, yo he contado lo que he vivido a su lado tantos años, lo que me ha tocado vivir a su lado por desgracia. No tengo ningún miedo, tengo la conciencia muy tranquila”, manifestaba.

“Lo que me gustaría que hiciera es que contase realmente la verdad, la vida que he pasado a su lado, la vida tóxica que un niño no debe pasar jamás al lado de una madre. Mamá tú sabes que yo he hecho las fotos”, proseguía. Unas palabras que, muy seguramente, seguirán teniendo reacción a las declaraciones que Rey haga sobre él este próximo lunes 16 de diciembre.