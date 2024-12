Loles León, sin tapujos sobre su "arsenal" de juguetes sexuales: "Tengo contratada la máxima potencia para cargarlos todos"

En su línea habitual, Loles León acudió a Late Xou este martes, 3 de diciembre, y no dejó indiferente a nadie. Empezando por el propio presentador, Marc Giró, que no pudo contener la risa con su invitada. Esta habló con pelos y señales del enorme "arsenal" de juguetes sexuales que atesora en su casa.

Todo empezó cuando León confesó haber "desistido" y no querer "saber nada" de los hombres. Giró no terminaba de creérselo: "¿De verdad que has desistido? ¿En serio me lo dices? ¿No has probado aplicaciones? Un Grindr, un Tinder...". Sin embargo, esta clase de plataformas no parecen ir con la actriz.

"Una amiga me dijo que me iba a hacer un Tinder y yo le dije que no me pusiera foto, que no quería que me viesen. Me puso una foto que salgo solo de nariz hacia abajo y me habló uno: 'Hola, Loles, ¿qué tal?", relató la entrevistada del programa de La 2 de este martes, desatando las carcajadas del conductor.

Marc aludió entonces a "todos los caballeros de noche" tiene la catalana en su mesilla de noche. Ella, orgullosa, aseguró que tenía "muchos" y que los usaba todos con la misma frecuencia: "Yo, todos a la par, porque no quiero que se enfaden. El otro día vino mi hijo y yo los tenía todos sin pilas. Todos los enchufes ocupados, todos cargando a la vez".

"Pero, ¿no te saltan los plomos?", se preguntó el comunicador. "¡Ya no se llevan los plomos!", le respondió la que fue 'chica Almodóvar', aunque también desveló que había contratado "la máxima potencia de luz" para evitar sobresaltos "con todos los bichos".

🤭 ¿Te imaginas hacer match en Tinder con Loles León?



(Sí, “estos caballeros de noche” a los que se refiere Marc Giró son lo que te imaginas 😗🔞) pic.twitter.com/MH9VwHOz87 — La 2 (@la2_tve) December 3, 2024

Volviendo a la conversación con su hijo, el rostro de La que se avecina explicó que este, al ver tal despliegue de juguetes sexuales, le preguntó si estaba "escasa" de contacto íntimo. "Le dije: 'Escasa, ¿de qué?'. Y él: 'Es que tienes un arsenal aquí...'. ¡Los he agotado a todos!", narró.

Por último, Loles León señaló que no les ponía nombres a estos objetos: "No, eso ya no. Yo estoy bien, no necesito a nadie. Yo, nombres, no. Es que me regalan algunos. Mis amigas regalan y yo también los regalo. A los cumpleaños ya solo llevo cosas de sex shop. ¿Un jersey? ¿Para qué quieres tú un jersey? Yo te llevo una cosa para que te la metas y te dé placer".