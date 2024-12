Jorge Javier no se corta y apunta directamente a Carmen Lomana: "Es incapaz de asumir que no conecta con el público"

Julio de 2027 es la fecha donde la relación contractual de Jorge Javier Vázquez y Mediaset dirá adiós. Pero para ese momento, todavía queda mucha tela que cortar porque Jorge Javier sigue siendo uno de los hombres fuertes del grupo de comunicación liderado por Alessandro Salem.

Tras el repentino final de Sálvame en 2023, Jorge Javier intentó reinventarse. Cuentos chinos fue su primer proyecto televisivo después de 14 largas temporadas al mando de Sálvame, el programa líder de las sobremesas de la cadena. El invento resultó ser un gran fracaso: 10 episodios y un share del 7% y 912.000 espectadores, de media.

Pero, el polifacético comunicador no tiró la toalla y pudo liderar la última edición de Supervivientes y Supervivientes All Stars. Un formato donde se ha sentido muy cómodo con la interacción constante con los concursantes y sus defensores en plató.

Actualmente, Jorge Javier presenta El diario de Jorge y las galas de Gran Hermano. Aunque es cierto que el talk show de testimonios de las tardes de Telecinco está en la cuerda floja, tras sus últimas bajas audiencias. Uno de los proyectos que el catalán deja de lado es Gran Hermano Dúo, ya que Ion Aramendi y Carlos Sobera han sido los elegidos para la futura edición del reality de famosos.

Además de su faceta como presentador, Jorge Javier también escribe en un blog de la revista Lecturas titulado Vidas propias, donde repasa asuntos de su vida personal y también aborda cuestiones de actualidad.

Durante su última publicación, este miércoles 4 de diciembre, ha abordado cuatro temas diferentes: los reyes, Carmen Lomana, Terelu Campos y Gonzalo Miró. Distintas temáticas, pero todas relacionadas directamente con la actualidad de nuestro país.

"Escribo estas líneas conmocionado por la última queja de Carmen Lomana", arrancaba Jorge Javier sus palabras hacia la empresaria y rostro habitual en las cadenas de televisión. El presentador catalán hacía referencia al día que Carmen Lomana visitó La Revuelta de David Broncano, que se emite en TVE.

Lomana acudió de público, no como invitada, y ha criticado la actitud que el presentador jienense mantuvo con ella. "Me quedo con Pablo Motos, porque Broncano... y ahora lo digo y me quedo tan ancha. El día que fui a La Revuelta, este señor pasó al lado mío y no me dijo 'hola Carmen, buenas, tal', apuntó Lomana en Las Mañanas KISS.

"Se lamenta la celebrité de que el día que fue a ver a Broncano a ‘La Revuelta’ el presentador no la saludó. Me extraña, porque me consta que es un chico muy educado", explicaba Jorge Javier en su blog en Lecturas.

Pero, Jorge Javier ha querido mostrar su opinión del desplante de Broncano con Lomana y de paso lanzarle una pulla a la socialité: "Otra cosa es que viera a una indeterminada señora rubia entre el público y no la reconociera pero eso es algo que Lomana debe ser incapaz de asumir porque ella misma asegura que conecta mucho con el público joven".

Por último, Jorge Javier quiso hurgar más en la herida e ironizó sobre la situación: "Deberíamos saber qué entiende la socialité por ‘conectar’. Y también qué entiende por ‘joven’". Unas palabras que reflejan la poca sintonía que ambos mantienen en la actualidad.