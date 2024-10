Alejandra Rubio estalla contra Alexia Rivas tras una pregunta incómoda en 'Vamos a ver': "Vives en los mundos de Yupi"

Mañana movida la que ha habido en Vamos a ver. Alejandra Rubio y Alexia Rivas han tenido un fortísimo rifirrafe en el programa a raíz del encuentro televisivo entre Carmen Borrego y José María Almoguera en De viernes. La hija de Terelu Campos volvía al sofá del Club social, lo que provocó que la colaboradora le preguntase por lo que opinaba sobre el conflicto que viven su tía y su primo.

Entre lo más polémico del reencuentro televisivo entre madre e hijo estuvo el no abrazo entre ambos. Aunque se dijo inicialmente que los dos se habían abrazado fuera de cámaras, Carmen Borrego lo negó tajantemente en Vamos a ver días después. La controversia ha venido después de que varios colaboradores del mismo magacín matinal considerasen que no había momento de afecto porque madre e hijo buscan un aliciente económico.

Una de los tertulianos más beligerantes fue Alexia Rivas. La periodista aprovechó la presencia de la hija de Terelu Campos para encararse con ella por la actitud de su tía y su primo. “Ayer escuchaba a tu tía decir que le daba pudor dar un abrazo a su hijo en público, pero matarse y decirse de todo en un plató, no. Lo hacen por dinero. ¿Tú como entiendes eso? Que no se den un abrazo porque hay gente grabando, pero que, en cambio, se tiren por los pelos en los platós”, quiso saber.

Rubio le respondió visiblemente enfadada, dado que consideraba que Rivas estaba exagerando respecto a sus palabras. “No sé a qué te refieres con andar a matarse por los platós, debes de vivir en los mundos de Yupi, Alexia Rivas”, respondía la novia de Carlo Constanzia.

“¿Qué te parece que los abrazos en público no, pero las broncas sí?”, quiso saber la periodista, con Alejandra Rubio volviéndole a responder. “A mí lo que me parece lo he dicho. No entiendo a qué viene tu pregunta, porque a mí no me tienes que increpar nada. Lo que digo es que para mí son cosas que se hacen en casa, si ellos lo hacen en un plató de televisión, que lo hagan. Yo no soy nadie para decirles lo que tienen que hacer”, justificó.

Alexia Rivas y Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

La colaboradora elevó el tono en su réplica. “Es que me preguntas como con un grado aquí alto, con unas formas que a mí no me gustan”, señalaba Rubio, con Rivas defendiéndose con que ella hablando con un tono “muy tranquilo”. A pesar de que la periodista se mostraba más serena, Rubio se mostró tajante de nuevo: “Fenomenal. Yo no te puedo decir nada más, no soy ni mi tía ni mi primo, te digo lo que pienso. Para mí no lo están haciendo bien, pero no soy quién para decirles nada”.

Las dos parecieron llegar a un punto en común, dado que la periodista señalaba que se lo preguntaba a Rubio porque era la que estaba presente en el plató. “No tengo aquí ni a tu tía ni a tu primo o tu madre, te lo pregunto a ti porque eres la que está aquí sentada”, comentaba la tertuliana.

“Y yo te lo contesto. No sé qué quieres que te diga, porque no tiene nada que ver conmigo. Para mí, no se hacen las cosas así y ya lo dije el otro día”, le respondía Rubio, lo que provocó que la periodista terminase con la polémica. “Vale, pues con eso bastaría, creo que era una pregunta pertinente”, añadía.