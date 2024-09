Así recuerda Paolo Vasile el insulto que le dedicó María Teresa Campos en Antena 3: "Tenía razón y se lo dije"

Este miércoles, 4 de septiembre, Televisión Española emitió en su 'prime time' un documental dedicado a María Teresa Campos. Justo este jueves se cumple un año de la muerte de la histórica presentadora, por lo que la pública, de la mano de Cuarzo Producciones, recordó sus mejores momentos en televisión y contó con testimonios de los que mejor la conocían

Una de estas personas era Paolo Vasile, exconsejero delegado de Mediaset España, quien hizo ejercicio de autocrítica sobre uno de los momentos más polémicos de su relación profesional con la emblemática presentadora. El especial de la cadena pública mostró el momento en el que Campos le lanzaba unas duras palabras al ejecutivo italiano desde su programa en Antena 3, Cada día.

“Esta cadena va lentamente, pero ha ganado mínimo 4 o 5 puntos. Tú has perdido 6 [puntos], gi******as”, exclamaba le presentadora desde el plató del extinto magacín. El especial de TVE muestra la reacción de Vasile y cómo se tomó esas palabras. “Fue estupendo cuando, desde Antena 3, dijo que yo era un gi******as, ¿no? Os acordáis, ¿cierto? Tenía razón y yo se lo dije luego. La tenía porque, bajo su punto de vista, yo era un gi******as porque estaba renunciando a una artista importante”, argumentaba Vasile.

Una reacción que, vista en retrospectiva, puede que no resultara beneficiosa para la periodista. “Nadie se atrevía a decirle: ¡Teresa, a lo mejor te está pasando factura el cabreo que tienes con Vasile! Y ese gi******as. Quizás la gente diga: ¡hombre, no tengas ese carácter! ¡No tengas esa soberbia!”, razonaba Toñi Moreno en el mismo especial.

El especial mostraba después imágenes de María Teresa Campos cargando de nuevo contra Vasile, esta vez mencionando a Ana Rosa Quintana. Se hace referencia así a cómo se tomó la madre de Carmen Borrego y Terelu Campos el desembarco de la conductora de Sabor a ti a las mañanas de Telecinco con El programa de AR, que terminó erigiéndose como la nueva reina de la franja matinal.

“Esto es ancho, ¿eh?”, expresaba refiriéndose a su blusa. “No se vayan a creer que me he quedado delgada, que, en una de esas, se creen que soy Ana Rosa Quintana, ¿no?”, expresaba de manera irónica. Una vez más, en el especial, era Toñi Moreno la que compartía que esa actitud no la benefició.

“Le decía: ‘estás enfadada y se te nota enfadada’. No te pueden notar enfadada, la gente no entiende de audiencias”, manifestaba la periodista de Canal Sur. Un momento de los más destacados del especial por el primer aniversario de la muerte de la mítica periodista: María Teresa Campos, a su manera. Un documental producido por Cuarzo para TVE y que ha contado con fragmentos de programas que condujo la comunicadora tanto en Atresmedia como en Mediaset.