Soraya declina a dar los votos de España en Eurovisión con la bandera de Extremadura: "Es igual a la de Palestina"

Eurovisión 2024 está viviendo su edición más polémica. La expulsión de Países Bajos por el "incidente" del cantante Joost Klein con una mujer de producción del certamen ha marcado la final que se celebrará esta noche en la ciudad sueca de Malmö, donde la actualidad informativa es completamente frenética.

En las últimas horas está ocurriendo de todo. De hecho, esta tarde la UER ha convocado de urgencia a todas las delegaciones y ha acabado apartando a Israel del resto, como ha confirmado la televisión pública KAN. Al desfile de banderas de esta tarde, además, no han acudido ni Irlanda, ni Grecia ni Suiza.

Las protestas, como saben, vienen motivadas por la participación del país de Oriente Medio en Eurovisión. Son muchos los que no acaban de entender por qué los organizadores no han decidido expulsar a Israel del concurso por la guerra en Gaza, como sí lo hicieron en su día con Rusia por su invasión a Ucrania.

[La expulsión del cantante de Países Bajos calienta más Eurovisión: de criticar a Israel al "incidente" con una mujer]

La situación, recordó la UER, es diferente porque en este caso, la televisión pública rusa dejó de cumplir con las obligaciones, algo que no ha hecho KAN. En cualquier caso, la edición de este año comenzó con polémica. Hablamos del gesto en apoyo a Palestina que tuvo el sueco Eric Saade en el opening de la primera semifinal al llevar atado un pañuelo palestino en su muñeca, algo

Al hilo de todo esto, Soraya Arnelas, la encargada de dar los votos del jurado profesional de España en la final de Eurovisión, ha explicado esta tarde que iba a tener un "guiño" con su tierra luciendo la bandera de Extremadura durante su conexión. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de malentendido, ha declinado hacerlo.

"El tema de las banderas está un poco... La de Extremadura es igual a la de Palestina. Es verde, blanca y negra, lo único que la de Palestina lleva la franja roja", decía en un directo para FórmulaTV en Benidorm. "Por decisión propia, como no quiero politizar ni entrar en debates, he decidido no ponerme banderas de ningún tipo".

Por otra parte, Alessandra, la portavoz de Noruega, se ha negado a aparecer en Eurovisión para dar los votos del jurado profesional. La representante del país en 2023 ha explicado que ha renunciado a hacerlo porque, para ella, el eslogan "United by music" son palabras vacías porque no están uniendo a la gente con la música. Misma decisión ha tomado Kaarija, que tampoco dará los puntos de Finlandia.