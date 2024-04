Darlin Arrieta, alto y claro contra Rodolfo Sancho: "¿Dos víctimas? No saben lo que es perder a un hijo"

Que De viernes haya puesto toda la carne en el asador para contrarrestar el efecto del estreno de la undécima temporada de Tu cara me suena ha dejado una de las mejores noches que ha vivido el programa respecto a invitados y timing. Entre sus exclusivas, ha estado una de las más esperadas: la de Darlin Arrieta. La hermana de Edwin Arrieta, a quien presuntamente Daniel Sancho mató y descuartizó en Tailandia. En pleno proceso judicial, la mujer ha reprobado con dureza las palabras de Rodolfo Sancho para HBO Max.

El caso no sólo ha vuelto a primera línea por el inicio del juicio contra el aspirante a chef en el país asiático. También lo ha hecho por las declaraciones que ha realizado el actor de Isabel y El Ministerio del Tiempo para la serie documental El caso Sancho de HBO Max, en la que se analizan los pormenores del asunto criminal. Dado que era la primera entrevista que realizaba el intérprete sobre lo sucedido, la expectación era máxima.

47 minutos de episodio en el que el actor habla a cámara y responde no esquivando al tema. Con actitud segura, Sancho defendía la inocencia de su primogénito. “Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente”, respondía. Ahora bien, muy criticado ha sido la supuesta ‘falta de empatía’ que habría tenido el intérprete tanto con la víctima del crimen, Edwin, como con la familia del cirujano colombiano.

“Mucha gente tiene una relación tóxica. Lo que pasa es que esto ha detonado en algo tremendo, pero es que todo es un aprendizaje”, señalaba. Aunque decía solidarizarse con la familia de la víctima. “Me solidarizo con las emociones de la familia. Les puse un mensaje a Darlin diciéndole que sentía mucho su pérdida y que no entendía cómo había podido llegar a esta situación. Me parecía lo correcto, que era humano y sigo sintiendo la pérdida de ese ser humano, lógicamente”, expresaba.

Darlin Arrieta en 'De viernes'.

Ahora bien, más allá de describir que su hijo le comentó que Arrieta “le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia”, además de defenderse de “un intento de agresión sexual”, Sancho llega a decir que hay dos víctimas en este proceso. “A mí lo me que me importa y sigue siendo la piedra angular del asunto: hubo una pelea y un hubo un accidente”, explica. “Hay dos víctimas, aunque sólo hay un fallecido”, señalaba.

“A quien descuartizaron fue a mi hermano”

Darlin no ha dudado en cargar contra el intérprete y de afear sus palabras, al poner al mismo nivel a la víctima y al presunto homicida. “Me parece triste que piensen que hay dos víctimas. Me duele cuando quieren hacer ver a mi hermano como el victimario y a la otra persona como la víctima. A quien descuartizaron fue a mi hermano, a quien esparcieron todas partes de su cuerpo por la isla en Tailandia fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga”, dijo de forma contundente a los periodistas de De viernes.

La hermana del fallecido le ha pedido a Sancho que “sea más respetuoso” a la hora de referirse al cirujano. “¿Qué me pueden decir ellos a mí? ¿Qué palabras pueden usar para aliviar el dolor que siento o el que sienten mis padres por su hijo?”, se pregunta. De hecho, la colombiana no tiene duda alguna de la culpabilidad del aspirante a chef.

'De viernes'.

“Si tú jamás has tenido en tu cabeza matar a una persona lo que haces es auxiliarlo, lo correcto que él debió hacer fue pedir ayuda, llamar a una ambulancia, eso era lo que debió hacer. Quería matarlo, quería desaparecerlo, quería que nadie supiera que había pasado con él”, contesta la mujer. “Si Edwin no hubiese pensado que todo el mundo era bueno como él ahora estaría vivo”, agrega, llegándose a romper en mitad de la entrevista, para después preguntarse por qué hablan de Daniel Sancho como si fuera muy joven y manipulable.

“¿Un hombre de 29 años que sea una persona que se deje influenciar? Y que diga que era una relación tóxica deja mucho que desear. Ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios en algún momento”, sentenciaba.