RTVE tumba otra vez el fichaje de Broncano en un Consejo marcado por la ausencia de Elena Sánchez

Nuevo giro en los acontecimientos en el culebrón Broncano. El Consejo de Administración de RTVE ha vuelto a rechazar el fichaje del humorista y su programa La Resistencia en la reunión que se ha producido este jueves, 4 de abril, y que ha estado marcada por la repentina ausencia de Elena Sánchez, que aunque continúa como consejera tras su cese como presidente interina, no ha delegado su voto.

La operación no ha recibido luz verde porque no ha conseguido los cinco apoyos necesarios que debe emitir el máximo órgano de la Corporación, haya o no ausencias. Broncano sólo ha recibido los síes de la nueva presidenta, Concepción Cascajosa (PSOE), Ramón Colom (PSOE), Juan José Baños (PNV) y Roberto Lakidain (Podemos).

En contra han votado los consejeros del PP Consuelo Aparicio, Jenaro Castro y Carmen Sastre, mientras que José Manuel Martín Medem (Unidas Podemos) se ha abstenido a la propuesta presentada por Cascajosa de fichar a Broncano por dos años a razón de 14 millones de euros cada uno. Recordemos que el Consejo tiene actualmente nueve consejeros, ya que el puesto del expresidente José Manuel Pérez Tornero no ha sido cubierto.

El fichaje de Broncano vuelve a truncarse de nuevo. Lo hace después de que el pasado 11 de marzo, el Consejo rechazara una primera propuesta en la que se ofrecía al cómico un contrato de tres temporadas y también por 14 millones. Sin embargo, Elena Sánchez decidió no hipotecar RTVE por el gigantesco montante de la operación, que ascendía a un total de 42 millones.

El asunto provocó una fuerte guerra interna entre Elena Sánchez y José Pablo López, principal promotor del fichaje de Broncano, que acabó con la destitución de ambos en un convulso consejo celebrado el 26 de marzo. La decisión sobre Broncano quedó aparcada entonces.

Así las cosas, Concepción Cascajosa fracasa -por el momento- en su primera misión al frente del cargo, y es que la contratación del showman era de vital trascendencia para Moncloa con el objetivo de intentar destronar a El Hormiguero de Pablo Motos, uno de los azotes mediáticos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se desconoce si la cuestión volverá a ser planteada en la mesa.

Noticia en actualización

