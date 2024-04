Las 28 frases polémicas de Broncano en 'La Resistencia' que no podrá decir en La 1 por recibir 28 millones de euros

Ya es oficial. El Consejo de Administración de RTVE ha dado luz verde al fichaje estelar de David Broncano. Este tsunami -que provocó el caos en la Corporación tras los ceses de Elena Sánchez y José Pablo López, y el posteror nombramiento de Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina de RTVE- inundará y fracturará el access prime time de la televisión pública a partir de septiembre.

El presentador hará la mudanza a La 1 después de consolidar la marca de La Resistencia en Movistar Plus+, donde se han emitido un total de siete temporadas. El formato se caerá así del catálogo de la plataforma de Telefónica, que atraviesa por una crisis identitaria tras las salidas de Dani Martínez, Eva Soriano o Arturo Valls.

El acuerdo al que Broncano ha llegado con RTVE consiste en dos temporadas -el programa se emitirá de septiembre de 2024 a julio de 2025 y de septiembre de 2025 a julio de 2026- a razón de casi 14 millones de euros cada una, según pudo saber EL ESPAÑOL. Es decir, el presupuesto total asciende a 28 millones de euros o, lo que es lo mismo, cada entrega costará a las arcas de la pública 87.975,85 euros más IVA.

[Del veto a Belén Esteban al fichaje de David Broncano: las claves televisivas de la guerra en el seno de RTVE]

David Broncano, en octubre de 2019.

Uno de los grandes objetivos de la cadena es que el gallego intente destronar a Pablo Motos con El Hormiguero en la franja más codiciada por los anunciantes y que domina con puño de hierro desde hace años.. Sin embargo, el de Rianxo deberá reinventar su espacio y transformar parte de su contenido para la televisión pública y la cadena generalista.

Broncano tendrá que dejar atrás sus frases más polémicas -relacionadas con el sexo o las drogas muchas de ellas- que se han convertido en la esencia del formato para cumplir con las exigencias y el Manuel de Estilo del canal de Televisión Española. Por este motivo, EL ESPAÑOL rescata las 28 citas más controvertidas del humorista en La Resistencia que no podrá volver a decir en La 1.

Sobre sexo y drogas

1. "¿Cuánto has follado en los últimos 30 días? Recordemos que follar normal vale un punto, petting es 0,6 y masturbación 0,2".

2. "Joaquín Reyes, te pesé los huevos a mano, con pantalón por medio. Me los posaste como un gorrión".

3. "Yo siempre veo el Telediario desnudo, para que la información me llegue más directa a la piel. Yo no quiero poner filtros entre el periodismo y yo, a puro huevo".

4. "¿Te hago un dibujo de dónde está el punto G?".

5. "¿Habéis mantenido relaciones sexuales en un coche recientemente?".

6. "Tener relaciones sexuales en una discoteca es una experiencia que hay que vivir. Yo lo he hecho un par de veces, pero en días consecutivos, viernes y sábado. La gente aporrea la puerta, te resbalas porque igual alguien ha vomitado antes... pero tú tienes que pensar en otra cosa, a lo tuyo".

7. "Te pregunté la pregunta del sexo y me dijiste algo de que follabas mucho, no como yo que era un mierda. Desde entonces voy como un auténtico demonio".

8. "La paja tranquilizante ayuda muchas veces. Es una maravilla. Yo la recomiendo siempre. Es infalible".

Ha sido un mes muy de CERO CON DOS para Malena



La tranquilidad es lo que más se busca, sí. pic.twitter.com/dfL8GQ0tFN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 12, 2024

9. "Con ese pie puedes follar en hielo, en una roca con musgo, en la espalda de un señor mayor...".

10. "No estoy casado, pero tengo una relación. Hacemos el amor cada mañana".

11. "Es que luego la gente toma cocaína y os ponéis pesadísimos. Vosotros no lo sabéis y no os dais cuenta, pero dais una turra que flipas. Es infernal".

12. "¿Habéis probado las setas alucinógenas? ¿Dan reflujo?".

13. "¿Qué prefieres: encontrarte un pelo púbico en unos macarrones o estar comiéndote un coño y encontrarte un macarrón?".

14. "Es la primera vez quizás en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío y me dice que en los últimos 30 días no ha practicado relaciones sexuales".

Sobre la Casa Real

15. "Todo el rato están diciendo que en la Casa Real se vería con buenos ojos que Felipe VI acudiera al programa y que, a su vez, la gente de la Casa Real duda un poco porque a ver si les voy a hundir".

David Broncano, en una imagen de archivo. Gtres

16. "Si trabajar pocas horas mejora tu estado mental, las infantas serían gurús".

17. "La canción es No, no vuelve, pero quien no vuelve es Juan Carlos I".

18. Froilán, esta es su casa. Cualquier cosa que necesite, cemento, patatas, mi primera hija... cualquier cosa a cambio de que venga, de verdad. Está invitado, don Froilán, para cuando usted quiera".

19. "Froilán debería ser nuestro Rey. Una vez le dijeron que si conocía el programa. Le comentaron que viniese y él respondió que bien, pero que no hiciera chistes que se calentaba muy rápido. Y dije: 'Joder, a ver si se va a traer la escopeta'".

Sobre otros asuntos

20. "Hemos pensado que si a alguien le llaman y, cuando Pablo Motos diga, '¿sabes qué es lo que quiero?', dice 'una mierda como un velero' le pagamos el doble".

21. "Roman Zozulya, el chaval nazi que se enfada porque le llaman nazi".

22. "Melendi, se murieron todos los Ramones y tú sigues aquí. ¿Crees que te queda mucho?".

23. "¿Cómo voy a tener acento de Murcia? Eso es peor que tener una ETS".

24. "Miguel Bosé es muy negacionista con muchas cosas... el coronavirus, el cambio climático, la declaración de la renta... Hay muchas cosas que piensa que no existen".

25. "Para evitar que me atracaran me resistí demasiado y él me clavó el cuchillo, lo que me generó un corte de lo que todavía tengo la cicatriz. Al siguiente día, el dermatólogo se sorprendió al verla y me pidió que me la revisara. ¡A ver si me mata de cáncer 15 años después!".

26. "Si tienes un accidente, puedes llamarme y te dono un órgano".

[Las confesiones de Broncano a Bertín Osborne: sueldo, adicciones y los límites de su humor]

💥 @Mayoral_Borja se enemista con María Pombo. Mira que ha habido gente que ha intentado tapar su pegatina.



Ojalá María Pombo yendo a Getafe por primera vez y flipe diciendo "es que son tan felices con tan poco" pic.twitter.com/RHV6McwPsF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 13, 2023

27. "María Pombo al sur de Colón no se desplaza. Solo Castellana, como mucho Atocha y ya estás forzando. Para ella Atocha es África".

28. "A ver, por favor, cállate ya. Empiezo a estar al límite ya, pero al límite de que se le eche. Podría empezar a girarse la cosa y que se le eche del teatro. ¿Se le podría echar?".