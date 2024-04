Las respuestas de los jueces de 'MasterChef' a las clásicas preguntas sobre sexo y dinero de David Broncano

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, jueces de MasterChef, acudieron este miércoles, 3 de abril, a La Resistencia de David Broncano en Movistar Plus+. La visita tenía un morbo especial porque a lo largo del día de hoy, el gallego podría convertirse en compañero de cadena del jurado del talent culinario que acaba de estrenar nueva edición, si se confirma su fichaje por RTVE.

De hecho, Broncano se hizo el sueco cuando Rodríguez bromeó con el asunto. Ocurrió después de que le preguntaran si se atrevería a participar en el Celebrity. "No", respondió rotundo el humorista explicando que "hay que tirarse allí cuatro meses". "No, tú te tirarías muy poquito, te echaríamos rapidito", dijo con guasa Cruz.

"No va a venir de presentador, solo faltaba. Qué irónico eres", soltó Pepe a modo de indirecta por la operación que ha hecho temblar los cimientos de la Corporación. "No lo he pillado, porque esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado: 'Vaya movida ahora con todo...'. Pero se había olvidado ya". Luego Cruz confirmó que Broncano estaba "verde como en kiwi" en materia culinaria.

Más allá de las bromas por la incertidumbre que tiene Broncano, los jueces de MasterChef derrocharon sinceridad -quizás demasiada- a la hora de responder a las preguntas clásicas de La Resistencia: sexo en el último mes y dinero en el banco.

El primero en lanzarse fue Jordi Cruz. "Tengo lo justo para pagar la hipoteca y hace un mes que no echo un cohete, ¿quieres saber algo más?", dijo el cocinero, que fue padre el pasado agosto junto a su pareja, Rebecca Lima. "Tendrás una hipoteca de una casa buena y será bastante dinero", dijo Broncano para intentar tirarle más de la lengua.

«Hace un mes que no echo un cohete» pasa a top3 expresiones antiguas que se han escuchado aquí. Echar un cohete, tú. Un cohete. pic.twitter.com/fbXkb4s65f — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 3, 2024

La siguiente en responder fue Samantha, que aseguró tener "poco" dinero, lo que provocó que sus compañeros negaran. La chef explicó que tiene un "problema" con los gastos al reconocer que le gusta la buena vida y que sus cuatro hijos explica muchas cosas. "Gasto a diario", expresó.

Rodríguez, por último, también quiso ser sincero. "Cuando te cuesta echar un cohete que ganar dinero... qué vida más triste. ¿Lo falseo?", dijo al hilo del jocoso comentario que había hecho previamente Jordi Cruz que, 'consternado', pidió un abrazo para Pepe.