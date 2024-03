Sonsoles Ónega desvela la única condición que puso a la hora de fichar por Antena 3 y cuándo firmó el contrato

La periodista y colaboradora televisiva Pilar Vidal tiene un pódcast llamado Drama Queen, y esta semana ha tenido como protagonista a Sonsoles Ónega. Ambas tienen en común en su historia reciente un punto en común: trabajaban en Telecinco, pero en la actualidad son rostros de Antena 3, aunque por diferentes motivos. Y es que mientras que Pilar saltó a Antena 3 tras el fin de Sálvame, a Sonsoles Ónega le hicieron una oferta desde la competencia que no pudo rechazar, hace ahora casi dos años.

Así, Sonsoles ha asegurado que fue una sorpresa la oferta que le hizo Atresmedia, algo totalmente “repentino e inesperado”. “Yo pensaba que moriría en Telecinco, pensé que me jubilaría allí. Fue mi casa, también CNN Plus, pero sobre todo Mediaset, donde he hecho lo más importante de mi carrera profesional. No tenía ningún problema. No había dado síntomas de fatiga, ansiedad, disgusto o infelicidad, todo lo contrario. Yo era muy feliz en Telecinco”, explica la conductora de Y ahora, Sonsoles.

En el momento de su fichaje, Ónega conducía Ya es mediodía, y también había presentado en Telecinco otros formatos como Ya son las ocho y La casa fuerte. Además, tenía previsto conducir un especial sobre la reina Letizia que, finalmente, acabó en manos de Diego Losada.

Sin embargo, tuvo una oferta que no pudo rechazar. “Me explican que quieren hacer algo de actualidad, que era lo más importante para mí porque creo que es donde mejor me manejo. Seguramente también lo haga mal, pero no me veo haciendo otra cosa”. Y en este sentido, desvela un dato que no había trascendido hasta el momento. “No sé si nunca lo he contado, pero la única condición que puse fue no hacer la mañanas, primero porque ya hay alguien que lo hace en la cadena y segundo, porque en la cadena de la que me voy lo hace una persona que me ha dado grandes consejos y oportunidades”, afirma.

Esto último era una referencia a Ana Rosa Quintana, pues la madrileña era la productora de sus programas Ya es mediodía y Ya son las ocho, y en ese momento conducía El programa de Ana Rosa.

Del mismo modo, Ónega ha explicado que si bien su fichaje se conoció en junio de 2022, no se firmó el contrato hasta septiembre “cuando volvimos”. “Yo pasé el peor verano de mi vida en el sentido de no saber bien lo que iba a hacer”, admite la también escritora, que no quiso desconfiar de la palabra que le habían dado. “Si me han dicho que será un proyecto de actualidad, pues será un proyecto de actualidad. Eso me aliviaba un poco la ansiedad de no saber bien qué demonios iba a hacer. Sobre todo porque todo ese tiempo del verano podía haber invertido en pensar en el programa”, relata. Como ya sabemos, Y ahora, Sonsoles arrancó el 24 de octubre, y cree que “afortunadamente los diarios están vivos, vivísimos y te permiten corregir todo el rato, no la propia estructura del programa o los contenidos sin grandes cambios, porque creo que hacemos lo que queremos hacer”.