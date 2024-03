Ocho jóvenes con síndrome de Down presentan 'El Tiempo' en RTVE por el Día Mundial de esta condición

Ocho jóvenes con síndrome de Down presentan 'El Tiempo' en RTVE.

Cristina, Carlos, Luis, Rebeca, Martín, Diego, Fausto y David han hecho realidad una ilusión: presentar un espacio de televisión como El Tiempo. Padecen síndrome de Down, pero eso no les impide enfrentarse a cualquier reto que se les ponga delante, como el de aguantar los nervios de ponerse frente a una cámara y contar el tiempo que hará mañana. Esta acción de voluntariado de RTVE ha servido para concienciar en el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este jueves 21 de marzo.

Los platós del centro de formación de RTVE Instituto han sido el escenario en el que los chicos y chicas de Down Toledo se han convertido en meteorólogos de la mano de profesionales de 'El Tiempo' de TVE. Albert Barniol, Marc Santandreu, Martín Barreiros y Nuria Seró han explicado a sus nuevos "colegas" qué decir y a dónde hay que mirar, cómo apuntar bien a Galicia o a Andalucía y cuándo entrar a contar las inclemencias de la nieve si se hace un directo.

Como buenos alumnos, aprendieron rápido. Pero la magia no fue total hasta que Eva Rodríguez y Elena Palomo, encargadas de estilismo y maquillaje, los transformaron en auténticos presentadores, con corbata y chaqueta y un toque sutil de sombra de ojos. Ante la nueva imagen de sus compañeros unos no paraban de decir a otros qué guapos estaban.

Rebeca Sánchez y Diego Santiago hicieron de conductores de las noticias con todo su aplomo y echando una mano al otro si hacía falta. El mismo papel tocó a Luis Miguel Sánchez y Cristina Domínguez, quien ya es conocida en los estudios de RNE como "La Reportera Cañera" por su desparpajo como informadora y su gran sentido del humor en sus colaboraciones con 'Las tardes de RNE'.

A Fausto Cazallas y a Martín Watman lo que más les gustó fue enfrentarse al mapa y adivinar por dónde iban a salir las nubes y los soles, mientras Carlos López y David Ruíz, acompañados de Barniol, hacían su primer directo desde un pasillo que bien podría haber sido la sierra.

Durante la visita, tanto ellos como el resto de sus compañeros tuvieron tiempo para conocer las distintas salas en las que se forman los futuros profesionales de RTVE, donde charlaron con el profesorado y el alumnado sobre las curiosidades de una profesión que les apasiona. Alguno —de la mano de Jesús García, un voluntario de Medios Técnicos— hasta llegó a mover una cámara para grabar a un compañero, mientras otros se interesaban por la realización, que les descubría Juan Moñino.

La normalización del síndrome de Down es crucial, ya que los sueños de quienes lo padecen no son distintos de los que tendría cualquier joven de su edad. Para Marta de la Fuente, técnica de comunicación en Down España, la clave es que sientan que se les trata "como al resto de alumnos".

Voluntariado RTVE: damos lo que somos

Esta acción de voluntariado corporativo, que tuvo lugar el pasado día 13 de marzo, se enmarca en las actividades encaminadas a eliminar todo tipo de discriminación por razón de discapacidad (ODS 10). El taller de integración fue posible gracias a la colaboración de trabajadores/as y usuarios/as de Down Toledo y Down España, del profesorado y alumnado de RTVE Instituto y de la Plataforma de Voluntariado de RTVE, que impulsa el valor social de la Corporación.