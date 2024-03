El bajuno ataque de una diputada del PP a una periodista en ‘Todo es Mentira’: “Hay que ser miserable”

Este miércoles el plató de Todo es mentira ha vivido un gran momento de tensión. El programa que presenta Risto Mejide se adentró en cómo el Gobierno ha pedido a Alberto Nuñez Feijóo que explique si concedió 114.000 euros desde la Xunta a una conocida empresa en la que trabajaba su mujer, Eva Cárdenas.

En el plató se encontraba como colaboradora la periodista Ana Pardo de Vera, y también la diputada del Partido Popular Ana Vázquez, quien aseguró que las informaciones que se han publicado desde Infolibre no serían ciertas, y que la empresa Sargadelos ya habría emitido un comunicado desmintiendo la información, si bien, algunos datos de este escrito serían incorrectos. “Es un bulo”, aseguraba Vázquez, pero Ana Pardo de Vera insistía en que todo viene en los documentos oficiales.

La diputada cambió el foco, y comenzó a hablar de la mujer de Pedro Sánchez. “Aquí has utilizado la técnica del ventilador”, le señalaba entonces Risto Mejide. “No vale poner el ventilador, ya lo dijo la empresa, y ha pedido al medio de comunicación que desmienta esto”, insistía la política.

“Ana Pardo, ¿hay más?”, preguntaba en un momento dado Risto Mejide. Y la colaboradora exponía que la familia de Feijóo “es también muy productiva, como la de Ayuso”. “La empresa de la hermana recibió...” comenzaba a decir la periodista, que fue interrumpida por la diputada. “Ana, que tú hables de los hermanos, que acaba de ir a declarar tu hermana. Yo no voy a meterme en eso, ¿me entiendes? A mí me parece muy fuerte”, le decía Vázquez. “Eso es juego sucio y lo sabes”, le apuntaba su compañera de programa. “Mi hermana ha ido a declarar fue a declarar como testigo porque era presidenta de ADIF”, aclaraba. “Y trabajó en gobiernos del PP y en todos los gobiernos”, volvía a interrumpir la política. “No te atrevas a mencionar a mi hermana y a mezclarla con estos temas”, advertía la periodista.

La conversación se volvió caótica, con una cortando a la otra. “¿Tú qué estás diciendo de la empresa de la familia de Feijóo, que es muy fructífera, como la de Ayuso?”, preguntaba Vázquez. “1,4 millones para la empresa de la hermana de Feijóo”, respondía la periodista. “¿Y quieres que diga qué ha hecho tu hermana, que tuvo que ir a declarar por las mascarillas, y ella reconoce que no las compró? Seamos ya sensatos”, sentenciaba Ana Vázquez. “Estás haciendo acusaciones muy graves”, le volvía a advertir su compañera de mesa.

ANA VÁZQUEZ ES UN MAL BICHO



Es indignante que @todoesmentiratv la siga teniendo de invitada



Toda mi solidaridad con ANA PARDO DE VERA pic.twitter.com/wEepYIlOuY — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) March 20, 2024

“Lo publiqué y nadie nos rectificó”, aseguraba Ana Pardo de Vera, que insistía: “No te atrevas a decir que mi hermana ha hecho algo ilegal”. “Que tengáis que salvar a Begoña, a la mujer del Presidente, de toda la corrupción. Poner el ventilador de esa manera no es oportuno”, seguía diciendo Vázquez. “Eso es indecente”, criticaba la periodista, que encontraba como respuesta que indecente es su comportamiento por mencionar a la familia del presidente gallego. “¡Estás mal de la cabeza! ¿Qué tiene que ver con el puesto de mi hermana, y que haya declarado como testigo en un caso de corrupción, porque su jefe le mandó comprar esas mascarillas? ¿Eres capaz de denunciarla por algo? ¡Hazlo! ¡Llámala corrupta, que en cero coma dos te pongo una denuncia, hay que ser miserable, Ana, eso no me lo esperaba de ti”, se quejaba la periodista. Vázquez, por su parte, seguía acusándola de tapar casos de corrupción.