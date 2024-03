El corte de Sandra Barneda a José Antonio Avilés al defender a Alessandro Lequio en ‘Así es la vida’

Hace justo un año, el 20 de marzo de 2023, Ana Obregón daba la bienvenida a Ana Sandra, su hija legal a través de gestación subrogada, pero su nieta de sangre, pues fue, según cuenta ella, concebida con esperma de su hijo fallecido. Tal como ha contado en numerosas entrevistas, la actriz y presentadora quería cumplir la última voluntad de su hijo Aless, fallecido en mayo de 2020.

En televisión, este tema se siguió con mucho interés, y cada cierto tiempo vuelve a resultar interesante porque Alessandro Lequio, padre de Aless, no habría conocido a su nieta, por más que Ana Obregón le haya lanzado invitaciones. Todo esto se volvía a debatir este miércoles en Así es la vida, el programa de Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco.

En la mesa, había personas que se posicionaban del lado de Ana Obregón, y otros que no comulgaban con su forma de actuar, poniendo en duda de que, realmente, la última voluntad de Aless fuese ser padre de esta manera. “ “A Lequio todo eso le pilla de una forma que él ha intentado explicarlo a su manera, sin hacer daño, porque él también es el padre de de Aless y en en memoria de Aless no quiere...”, valoraba Antonio Montero, que intentaba no mojarse demasiado en el tema por ser un asunto complicado. “Dijo: no me impongas algo que yo no he participado, que no he querido que se produzca. Ana es feliz, pero no me metáis más ni me invites a los cumpleaños”, aseguraba el periodista.

[Ana Obregón arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestación subrogada: "Fue una cortina de humo"]

Su postura, sin embargo, chocaba con la de compañeros como Gema Fernández. Esta, además, pedía al italiano “un poquito de generosidad” para comentar estos temas en su programa, Vamos a ver, pues allí critica a Alejandra Rubio o a quien corresponda, pero evita pronunciarse de su propia historia.

En un momento dado, José Antonio Avilés tomó la palabra. “A Lequio se le puede dar la libertad de que si quiere conocer a la niña que la conozca, si no quieres conocerla, no. Porque aquí hay una cosa muy importante que nunca la vamos a saber. Ana Obregón dice que ella hace esto porque es el sueño de su hijo, pero también te digo, si su hijo ya no está cuando ella toma esa decisión, tendría que ser una cosa de dos, de mutuo acuerdo”, exponía el cordobés, que vio interrumpido su discurso por un comentario de Makoke. Esto le hizo estallar.

“Makoke por favor, que no me interrumpo a nadie, nunca, esta tarde”, le decía alzando la voz a su compañera y continuando su discurso. El tema siguió sobre la mesa, y por ello, Sandra Barneda le dio paso a Jorge Pérez, “el que no ha interrumpido a nadie y espera su turno”. Luego Avilés volvía a tener la palabra.

“Ha sido una decisión de Ana, y creo que Alessandro no estaba de acuerdo….”, exponía, cuando Sandra Barneda le cortó. “Te estás redundando. Luego dices que no te interrumpimos. No pasa nada, porque estoy convencida de que vamos a seguir hablando”, finalizaba Sandra, que admitía que era una cuestión delicada y sensible, antes de pasar a otros contenidos.