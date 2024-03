El enfado de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ al tratar su supuesto embarazo: “No sé si esto es legal”

Varios medios digitales han informado este miércoles de un posible embarazo de Alejandra Rubio. Según cuentan desde Marca.com o Mundo Deportivo, la hija de Terelu Campos fue vista comprando hasta tres test de embarazo, en actitud nerviosa, y pidiendo que le despachasen la marca más fiable. Una noticia que también ha trascendido a la televisión, y ha sido recogida por programas como Mañaneros en La 1 y Vamos a ver en Telecinco. Esto sale justo unas semanas después de que se conociese su idilio con Carlo Constanzia, el hijo de Mar Flores.

Esta tarde, este asunto también se ha tratado en Así es la vida, el programa en el que Alejandra colabora. “Me hacéis reírme, pero de verdad quería decir algo seriamente. Me parece una barbaridad que se tenga que poner estos titulares y que se habla así. No sé que me falta más, que me busquéis en la basura”, decía la influencer, que está estudiando para convertirse en actriz. “No sé si esto es legal, pero que ya me enteraré bien. No se puede decir esto a la ligera, está embarazada, ¿no?”, añadía.

En pleno directo, Rubio despejó las dudas. “No estoy embarazada. Lo siento muchísimo. Sé que habrá gente que le haría muchísima ilusión, pero es que no es el caso”. Para Alejandra es una “barbaridad” que se publique algo así en un medio de comunicación. “¿Tomarías medidas legales contra el portal que ha publicado?”, le preguntaba Makoke. “Si no es legal y están haciendo estas afirmaciones, por supuesto”, respondía la sobrina de Carmen Borrego, quien cree que es hora de que “se pare los pies a algunas personas, esto no se puede permitir todo”. “Nunca ha puesto una demanda en mi vida, ¿eh? También te lo digo, nunca he demandado a nadie, pero creo que tiene que llegar el momento de que alguien diga hasta aquí”, continuaba diciendo.

Los colaboradores del programa querían saber si era cierto el hecho de que hubiese acudido a una farmacia para comprar test de embarazo “o algo que se pudiera parecer”. “No estoy embarazada y punto. Parece que no me conoces y que nadie me conoce aquí. No hablo de mi vida privada, lo que compre, como si compro pastillas para las tos, no voy a contarlo”, respondía tajante a Gema Fernández. “No voy a dar explicaciones de algo que no tengo por qué”, zanjaba. “Si comenzaran a publicar lo que todos compramos en una farmacia, pues imaginaros”, defendía entonces a Alejandra la presentadora Sandra Barneda.