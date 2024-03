Valeria Vegas explota en 'YAS', harta de que los programas lleven a "gentuza" a cuestionar a las personas trans

Momento tremendamente incómodo el que se vivió esta pasada tarde del 7 de marzo en Y ahora, Sonsoles. El programa buscaba denunciar el fraude de ley que están cometiendo una serie de personas sobre la ley Trans. Por ello, el magacín vespertino invitó a un antiguo militar y guardia civil, que se había cambiado de sexo en el Registro Civil sin cambiar ni un ápice de su aspecto ni de su forma de expresarse. Tales fueron los descalificativos que usó en su comparecencia, que Valeria Vegas no dudó en responderle rotundamente, dejando en evidencias las mentiras de su discurso.

La escritora frenó rápidamente las declaraciones tanto de la persona invitada como de la pareja que le acompañaba, al recordar que estaba mintiendo sobre cómo funcionan los procesos de hormonización en las personas transexuales. La autora, primero, preguntó a Sonsoles Ónega si el magacín “iban a pasar los 37 por aquí”, haciendo referencia a las 37 personas que han cometido un presunto fraude de ley al cambiarse de sexo en el Registro Civil en Ceuta.

Vegas dejaba en evidencia que los discursos tanto de las personas invitadas este pasado jueves 7 de marzo como de las anteriores que han pasado por el formato eran tremendamente similares. “Son cromos, es lo mismo que han dicho los de ayer y de anteayer”, argumentaba la también periodista. Vegas recordaba que si interrumpía las declaraciones de la pareja que acudía al plató no era por falta de educación, sino por las graves “incorrecciones” que estaban divulgando sobre los tratamientos hormonales.

[Fraude a la Ley Trans: sólo en Ceuta, 37 funcionarios cambian de sexo pero no de nombre ni de pareja]

La autora dejó en evidencia a los invitados al preguntarles qué tipo de disforia tenía la persona que había cambiado de sexo en el Registro Civil. Vegas supo repreguntar cuando insistían en que era “disforia de género”, al preguntarle sobre qué rechazaba de su cuerpo o si era capaz de reconocerse en el espejo. Preguntas que hizo también Sonsoles Ónega en calidad de presentadora y que no fueron capaces de responder.

Dado que la pareja comenzó a poner en duda otras cuestiones como las leyes relacionadas con la violencia machista, Vegas no dudó en preguntar sobre si este perfil de personas era el adecuado para hablar sobre transexualidad en los medios de comunicación. “Desde el minuto uno (y no estoy politizada en esta vida) había muchos intereses en tirar abajo esta ley. O bien por quién la hizo (y sólo he visto a Irene Montero una vez en mi vida) o bien por a quiénes le benefician. Se está hablando sobre un colectivo oprimido desde muchos años”, comenzó a argumentar.

'Y ahora, Sonsoles'.

“La gente no se opuso a la ley del divorcio, porque todo el mundo se divorcia. Ahí nadie lo vio malo. Pero aquí tenemos una ley donde un colectivo saca cabeza, se le da unos derechos y eso molesta. Es así, tal cual. Desde el primer minuto, se quiso tirar la ley”, señaló. “Se la conocen al dedillo, hasta podrían trabajar de notarios”, ironizó la escritora. Después de que Sonsoles Ónega recordase que el magacín busca dejar en evidencia estos fraudes de ley, Vegas no dudó en señalar que consideraba que el Ministerio de Defensa estaba tardando en investigar estos casos.

"Es una vergüenza para las Fuerzas del Estado"

“Es una vergüenza y no para las personas trans, sino para las Fuerzas del Estado. Está siendo un pitorreo”, expresó Vegas, dada la falta de investigación sobre estos presuntos fraudes de ley por parte de los Cuerpos del Estados como el ejército o la policía nacional. “Nos llama la atención de que sean los Cuerpos del Estado los que están siendo tensionados”, agregó Ónega. La autora recordaba la buena fe con la que se hizo esta ley. “Nadie la hace pensando que va a entrar un trol a reventarla”, señalaba.

Ónega aprovechó para recordar que el magacín no iba a invitar a las 37 personas que han cometido un presunto fraude de ley en Ceuta, sino a casos concretos. De hecho, la propia presentadora dejaba en evidencia que la persona invitada de esa tarde se había cambiado de sexo en el Registro Civil sólo para obtener la custodia de su hijo. Es más, la conductora leyó declaraciones de esta persona a The Objective, en la señalaba que el motivo era este y no que fuese realmente una persona transexual.

'Y ahora, Sonsoles'.

Vegas no fue la única que puso a esta pareja en evidencia, dado que Ónega invitó también a la madre un chico transexual que, además, en su declaración, reveló tener otro vástago que es precisamente soldado. La progenitora también derrumbó las mentiras de la dupla invitada. “Es más que indignante lo que estoy escuchando. A esta persona le haría una serie de pregunta al respecto de esto que ha comentado sobre su hijo. No creo que su identidad de género tenga nada que ver con la custodia. Para nada”, señaló la mujer, de nombre Paula.

[Un colaborador de ‘Y ahora, Sonsoles’ denuncia el uso fraudulento su imagen para ligar y para estafar]

“Me indigna que personas como usted y como otras que están saliendo se aprovechen de la debilidad de personas, que la mayoría son niños, que su paso y su camino por esto es muy duro y muy difícil. Estamos hablando de menores a los que ustedes les están perjudicando y generando una imagen frívola”, argumentaba la madre que acudía al plató, palabras que apoyaba Vegas. “Ustedes no tienen ni idea de lo que sufren las personas que pasan por ello”, añadió seria.

"Los medios tienen la obligación de no traer gentuza"

La discusión subió de volumen cuando se puso en cuestión tanto la realidad de las mujeres lesbianas como las mujeres que son víctimas de violencia machista. “Ya basta. Los medios de comunicación tienen una obligación, que es no traer gentuza”, exclamó la autora, cansada de argumentarios sin sentido.

Han llegado a este punto POR MORBO, por rascar audiencia , sabían de sobra a quien llevaban y lo han permitido toda la semana.

Valeria 🙌🙌🙌🙌🙌pic.twitter.com/byGdnBwuq0 — LAU & MIKEL (@lauymikel) March 7, 2024

Ónega apoyó a la escritora, señalando que no le iba a dejar pasar ese tipo de declaraciones. “Esto no puede suceder en un plató de 2024”, sentenció Vegas. Tras poner en cuestión a las mujeres víctimas de violencia machista, Ónega cortó la entrevista. “No me he arrepentido nunca de traer a nadie, pero a usted sí”, dijo la conductora antes de terminar abruptamente con la sección y pasar a otros temas de la escaleta. Un incómodo fragmento del programa que, por otro lado, Atresmedia ha decidido cortar, dado que no es posible verlo en Atresplayer, al aparecer el magacín claramente recortado.

A pesar de estar visiblemente alterada, Valeria Vegas dio un ejemplo de profesionalidad al seguir en la sección de crónica rosa. “¿Sabes lo que voy a hacer? Lo que más le molesta a este tipo de personas, que es ponerme a trabajar y que me vean”, dijo la autora al sentarse en la tertulia, quien fue apoyada por Paloma García-Pelayo, quien estaba a su lado sentada, dándole su mano. El público no dudó en aplaudir fuertemente a la periodista, con Miguel Lago diciéndole que la quería mucho. La autora no dudó en agradecer el apoyo del equipo.