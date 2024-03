Sandra Barneda desvela que Julián Contreras rechazó ser colaborador de ‘Así es la vida’: “Dijo que no”

Desde hace días, Así es la vida ha fijado sus ojos en el escritor Julián Contreras, el hijo del cantante Julián Contreras y difunta Carmina Ordóñez, quien ha tenido problemas económicos y habría dejado impagos en un domicilio en el que vivía de alquiler.

Este miércoles, el programa que presenta Sandra Barneda volvió a hablar del que fuese concursante de Gran Hermano VIP, y que el pasado enero dio una entrevista en Telecinco para defenderse de su hermano Fran Rivera. En su defensa salió Makoke, quien aseguró sentir “mucha pena” por Julián. Ese punto de vista, sin embargo, no era compartido por Antonio Sánchez Casado. El historiador de arte defendía que él empatiza con la gente que tiene deudas y se pone a trabajar “aunque sea de reponedor en Mercadona” para conseguir el dinero.

“Yo no me alegro de que nadie esté pasando por una situación de este tipo, pero este señor lleva sin pagar el alquiler desde el año 2015. No solo es un desahucio lo que vivió, sino que aprovechó y lo alargó durante tres años, y se fue el día antes de entrara la policía en su casa”, exponía por su parte Gema Fernández. La colaboradora relataba cómo “el trabajo es un derecho de todos los ciudadanos, un derecho que tenemos todo, y él también puede optar por trabajar”.

Alejandra Rubio intentó echar un capote a Julián, asegurando que trabaja haciendo contenidos para internet, y que también escribe. Antonio Montero, por su parte, recordó que Julián había estado recientemente en el programa ¡De viernes!, y que allí cobraría un dinero, “5.000 euros, por lo menos”, y que no ha utilizado para saldar sus deudas.

Ante todas estas informaciones referidas a los proyectos profesionales de Julián, Sandra Barneda pidió la palabra para aportar un dato importante, y es que Contreras podría haber sido colaborador del programa si lo hubiese deseado.

“Este programa le ofreció ser colaborador, y él dijo que no. Entonces, sí o tu representante no te informó, que a veces puede pasar. Porque fue el representante el que dijo que no a colaborar en Así es la vida, que es un programa pequeñito, modesto, pero que nos lo pasamos muy bien”, exponía la presentadora. “Y al final, oye, pues pues podría estar aquí sentado”, finalizaba. Esa propuesta habría tenido lugar antes de que Fran Rivera se sentase en ¡De viernes! para cargar contra él.

Antonio Sánchez Casado apuntó que Julián siempre “reniega de la televisión” hasta que acaba sentándose en un plató. “Reniega cuando le interesa”, valoraba Gema Fernández, que con este nuevo ataque a Julián provocó que Makoke le soltase, de broma: “Ponte un bozal”.