Pedro García Aguado: de presentar ‘La isla’ en laSexta a ser concursante de ‘Supervivientes 2024’

Pedro García Aguado es psicólogo, deportista, presentador y colaborador de televisión. El conocido exjugador de waterpolo saltó a la fama televisiva por su papel al frente de Hermano mayor, programa en el que ayudaba a jóvenes conflictivos a retomar las riendas de sus vidas. Y este 2024, sorprende a todos sumándose a la aventura de Supervivientes como concursante.

“A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples desafíos, pero esta aventura es un auténtico reto. Ahora, sí me vais a conocer de verdad”, asegura García Aguado en su vídeo de presentación. Hay que recordar que el pasado septiembre ya sorprendió entrando, en teoría, como concursante de GH VIP, aunque luego se descubrió que solo era un infiltrado y no un concursante de pleno derecho.

Arantxa del Sol, Javier Ungría, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Lorena Morlote, Kike Calleja, Carmen Borrego, Rocío Madrid, Mario González, Claudia Martínez, Miri Pérez-Cabrero, Aurah Ruiz, Rubén Torres y Gorka Ibarguren son los famosos con los que Pedro convivirá en los Cayos Cochinos. Algunos de ellos ya tienen experiencia en el mundo de los realities y en concursos de televisión. Y en especial destacan Rocío Madrid, que concursó en Expedición Imposible en Cuatro, hace ya una década, y Gorka Ibarguren, quien concursó en El Conquistador el pasado verano.

Sin embargo, no hay que olvidar que Pedro García Aguado también tiene experiencia en realities extremos, solo que al otro lado de la barrera. Y es que él fue el conductor de las dos temporadas de La isla, adaptación del reality británico The Island with Bear Grylls. El espacio buscaba juntar a 14 aspirantes que puedan demostrar que son capaces de sobrevivir al ser abandonados en una isla desierta sin agua, sin comida y con tan solo unas pocas herramientas de supervivencia.

Producido por Shine Iberia, el programa emitió una edición protagonizada solo por hombres en el año 2017, y una segunda de mujeres, que fue grabada y guardada en un cajón, y que no se emitió hasta el año 2020.

Lo llamativo de este caso es que cuando se emitió, Pedro ya había salido de Atresmedia. Su contrato no fue renovado, y él lo comunicó en redes de un modo que generó controversia. “Después de 3 años unido a Antena 3, han resuelto mi contrato laboral y, a partir de ahora, estoy en plena disposición para afrontar nuevos retos en televisión y seguir ayudando a la comunidad”, decía el deportista en la red social entonces llamada Twitter. “Me mantendré fiel a mis principios, educación y valores, aunque aún tenían formatos grabados por mi que emitirán sin tenerme en nómina. Son muy listos”, añadía, en referencia a La isla.

Además de las condiciones de superviviencia, una gran diferencia entre La isla y Supervivientes es su duración. Y es que el reality de laSexta se grababa durante cinco semanas, y el formato de Telecinco se estiró hasta los 119 días en la edición del pasado 2023.