Pedro García Aguado carga contra la directora de 'Hermano Mayor': "Era una hija de puta"

Pedro García Aguado, el conocido exdeportista que saltó a la fama televisiva por su papel al frente de Hermano mayor, ha reaparecido en los medios para repasar los aspectos más relevantes de su vida y contar detalles hasta ahora desconocidos sobre su experiencia en la televisión.

El expresentador ha concedido una entrevista a Naím Thomas, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, en su canal de Twitch. Una conversación en la que ha abordado la adicción a las drogas que marcó su juventud: "Yo llego a Barcelona con 18 años ya siendo adicto", confiesa. "Con 14 años empecé a consumir, la típica broma de los porros y el alcohol, pero llegó un momento en el que ya no me afectaba, ya que había desarrollado tolerancia", ha explicado.

A pesar de este problema, García Aguado obtuvo un gran éxito en el mundo deportivo, como miembro de la selección nacional de waterpolo. Una época dorada que se vio interrumpida por sus adicciones, que le obligaron a dejarlo todo para ingresar durante dos años en un centro de rehabilitación.

BRUTALES declaraciones de @pgaguado sobre "Hermano Mayor". Hablamos de todo: Waterpolo, Drogas, Televisión, "Hermano Mayor", Dakota... Agradecerte tanta verdad y tanta sinceridad. Nos dejó 😳 pic.twitter.com/5pEWnx610N — Naim Thomas (@NaimThomas) March 18, 2021

"Toqué fondo y no me había dado ni cuenta. Es por ello que con el tratamiento quise formarme como terapeuta para poder ayudar a los que más lo necesitaban", relata el expresentador. Y fue precisamente por su faceta como terapeuta, la cual plasmó en su libro Mañana lo dejo, por lo que Cuatro se fijó en él para conducir Hermano Mayor.

Sobre su experiencia en el formato, García Aguado recalca que todo lo que ocurría "era real", aunque asegura que la productora fue buscando "mayor contenido televisivo" a medida que crecía su éxito, por lo que el programa se empezó a "desvirtuar".

El exwaterpolista, cuyo objetivo en el espacio era ayudar a los jóvenes con problemas a rehabilitarse, no ha tenido tapujos a la hora de desvelar algunos secretos incómodos del programa: "Hubo un caso en el que yo dije que no podía más. Era un joven muy adicto a las drogas, y antes de empezar a grabar, dije que ponía mi cara y mi sello a ese programa si tras los 10 días de grabación lo llevaban a un centro de desintoxicación", ha relatado.

Pero la productora no cumplió con lo acordado, algo que el expresentador recuerda indignado: "La hija de puta de la directora no cumplió y pagué yo de mi dinero su ingreso. El problema es que se escapó del centro y apuñaló a su abuela porque tenía hierba. En ese momento, no se acordarán de la cara de la hija de puta, sino de la de Pedro García Aguado", asevera.

"He ayudado a la gente, pero lo pasé muy mal. De hecho, puse muchos límites, y por eso, a día de hoy, no estoy en la tele", ha confesado. Además, asegura que tras su marcha a Antena 3 percibió que la cadena no apostaba por él: "No me fichó para hacerme triunfar, sino para quitarle al Hermano Mayor a la competencia".

Responde a Dakota

Dakota Tárraga aseguró que el programa le daba "de consumir" para ver su actitud. Tevecat

Pedro García Aguado también ha aprovechado esta conversación para aclarar la polémica surgida por las palabras de Dakota Tárraga en una entrevista en Tevecat, donde aseguró que la productora le daba "de consumir" para ver su actitud.

"Yo creó que se ha malinterpretado un poco todo, y ella no está 100% correcta con las palabras que utiliza. Una cosa es que te den, y otra cosa es que te permitan, que es lo que ocurrió", explica el exdeportista.

Sobre si la productora pagó las copas que Dakota se bebió durante las grabaciones, García Aguado asegura que "posiblemente" fuera así, pero añade que "el programa no fue a ayudarla con la adicción, sino a superar un duelo, concretamente la muerte de su hermano".

Pese a las críticas suscitadas, el expresentador se descarga de cualquier responsabilidad: "Yo, por la parte que me toca, estoy tranquilo, ya que se siguió lo que en otros casos, porque todos me respetaron con la decisión de quitar todas las drogas de la casa por mí. Aunque, es cierto que estas declaraciones dañan un poco la imagen del programa, y la gente no se acuerda del equipo, sino de mí", concluye.