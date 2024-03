Un soltero de ‘First Dates’ tiene una erección al escuchar cómo su cita tuvo sexo en un avión: “Lo siento”

Dos chicos, como en tantas otras ocasiones, han acudido este martes de marzo a conocerse a First Dates. El primero de ellos es Nykos, de 34 años, que se mostraba bastante tímido. Se dedica al mundo de la danza, habla cinco idiomas y ha viajado por todo el mundo. Buscaba un hombre que fuese natural, pues no le gustan las personas “de plástico”, y también, que tuviese proyectos y que fuese cosmopolita.

Para él, el programa eligió a Javier, un hombre de 48 años, que sintió una fuerte atracción por su compañero al verlo. “Me lo comía”, diría al respecto, y aseguraba que tenía ganas de besarle. De su aspecto físico también destacó su mirada.

Los dos comensales viven en Barcelona y tienen orígenes latinos, por lo que partían con un punto en común. También coincidían en su afición a viajar, así como por la música. A Nykos le gusta el jazz, y aunque a Javier no le interesa demasiado, admitía que ya se veía “follando con jazz de fondo” con su acompañante.

El sexo estuvo muy presente en toda la cena. Así, Nykos habló de que solo bebe en ocasiones especiales, mientras que para Javier el tequila es algo sagrado y “fundamental antes, durante y después del sexo”. Siguiendo con el tema, en un rasca de los que se facilitan a los solteros salió la pregunta de fantasías sexuales. Esto dio pie a Nykos a que contase cómo una vez estaba viajando en un avión, y el azafato no dejaba de mirarle. Entonces él comenzó a tocarse, para ver si seguía mirándole, y el trabajador de la aerolínea le hizo un gesto para que fuese al baño, en la parte de atrás.

Esta historia resultaba muy excitante para Javier, pues admitía tener un “fetiche” con los aviones, y que le gustaría, aunque fuese, darse un beso a bordo de uno. “Me ha puesto un poco cachondo lo que me ha contado con el azafato, no lo voy a negar. Una situación sexy, se estaba tocando el paquete, los azafatos suelen ser bastante atractivos... Me estaba poniendo malo, pero menos mal que no se vio la parte de abajo del pantalón”, diría el soltero en el confesionario del programa. “Se me ha puesto dura, lo siento, somos humanos”, se justificó.

Aunque Javier bebía los vientos por su acompañante, Nykos no sintió la misma atracción. “No puedo decir que es una persona fea, porque no creo que sea feo, pero no es el tipo de chico que me gusta”, admitía en solitario. Por eso, Javier sí deseó tener una segunda cita, pero el artista de la danza no, porque necesitaba algo más.