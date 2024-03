Las respuestas de Naiara '(OT') a las preguntas sobre sexo y dinero de Broncano (y no son las que esperas)

La respuesta de Naiara '(OT') sobre el sexo que ha tenido en el último mes que no convenció a Broncano

Naiara continúa su tourné por los medios dos semanas después de proclamarse ganadora de OT 2023 en Prime Video. La artista maña -este fin de semana hizo el saque de honor en un partido de su Zaragoza- visitó La Resistencia de David Broncano, donde volvió a derrochar el desparpajo que tiene.

Tras ser recibida por una atronadora ovación, la cantante obsequió al cómico con un detalle. "Algo muy icónico mío es mi coche porque lo tengo muy tuneado", dijo haciendo referencia a su Audi TT del 2007. "Está muy guapo, hace mucho ruido", añadió para darle a Broncano una impresión de los cuatro corazones unidos entre sí que lleva en su capó y que emulan a los aros de la marca alemana.

Pero lo que más le impactó a Broncano fue que el primer apellido de Naiara sea Aznar, al igual que el expresidente del Gobierno del PP. "¿Se sabía?", preguntó él. "Sí, lo que pasa que me quedé en Naiara", respondió ella, a lo que el presentador de La Resistencia bromeó: "Igual Lady Gaga se apellida González". "O Abascal", espetó Ricardo Castella.

Naiara también demostró en directo el gran talento que tiene cantando la canción que compuso al piano en la Academia del talent show de Gestmusic. Preguntada por quién de sus compañeros de Operación Triunfo puede sorprender en la industria musical, al estilo Lola Indigo, la cantante respondió dando el nombre de Suzete. "Ha sacado una canción muy chula", dijo en referencia a Kombolewa.

La ganadora de OT no se escapó a las preguntas clásicas de La Resistencia. Especial morbo tenía la relacionada con el sexo en el último mes, pues dos semanas ha estado en la academia, donde los fans han estado muy pendientes de la relación que tuvo con Lucas.

Tres meses en la academia de OT son molto longo. Salen de ahí como vaquillas. #LaResistencia @laenedenaiara pic.twitter.com/qvNBbhOeuc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 4, 2024

"Vengo de tres meses de sequía", aseguró primero Naiara, algo que no convenció a Broncano: "Sí, pero las dos semanas posteriores...". "Tampoco he tenido mucho tiempo", dijo entre risas ella, mientras Broncano seguía insistiendo. Finalmente, Naiara cifró sus relaciones sexuales en tres puntos.

Por último, Broncano le preguntó por el dinero que tiene en el banco. Fue entonces cuando Naiara contó que no tiene en su poder los 100.000 euros - que se quedará en menos tras el tijeretazo de Hacienda- que le acreditan como vencedora de OT. "Aún no me ha llegado". "En mi cuenta tengo unos 10.000 euros", contestó. "Más un Audi ya pagado".