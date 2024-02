La primera entrevista de Naiara, la ganadora de 'OT 2023': "¡Que vivan las chonis! ¡Y las pijas! ¡Que viva todo!"

Sin apenas tiempo para descansar y sin ser consciente de que su vida ha dado un giro de 180 grados, Naiara se enfrentaba este martes a los voraces medios de comunicación menos de doce horas después de proclamarse ganadora de OT 2023 con el 49% de los votos. Una victoria de lo más rotunda.

Desde la productora les preparan para todo aquello que les puedan preguntar después de tres meses encerrados en la Academia. Pero el planning era letal incluso para un artista con años de carrera a sus espaldas. En menos de hora y media, la joven tuvo que conceder siete entrevistas con entre cuatro y cinco medios por corrillo o junket, el anglicismo que ahora les encanta utilizar a cadenas y plataformas.

Una presión abismal teniendo en cuenta que son las primeras entrevistas de su carrera y que todo se puede mirar con lupa. No obstante, al contrario que muchos de sus compañeros, que apenas alcanzan los 20 años, la aragonesa ya cuenta con 26 años y mucho callo a sus espaldas ya que lleva independizada desde los 17 años. "Si el de al lado me dice algo, me da igual, me la pela", confiesa.

¿Has podido hablar con tu abuela ya?

Sí. Y con mi madre. Es un orgullo. Mi abuela y mi madre son todo para mí, son mis dos referentes en la vida. M i abuela siempre me decía que su sueño hubiera sido ser cantante y ser actriz, y que estoy cumpliendo su sueño por ella. Así que para mí es realmente un orgullo.

Yo estoy muy contenta de lo que soy y de lo que represento. Soy una chica súper curranta que lleva muchos años trabajando

¿Cómo vives estas primeras horas fuera de la Academia? ¿Tener que dar entrevistas como ésta?

Ahora mismo estoy que no me creo lo que me está pasando. Estoy muy en shock. Es muy fuerte. Tengo ahora mismo un sentimiento pleno dentro de mí: estoy súper contenta, súper orgullosa de todo. Ganar OT no pasa todos los días.

¿Os preparan para este momento, para lo que os podamos preguntar?

Sí. Al final nos dicen que seamos nosotros mismos y ya está.

¿Has entrado a redes?

Sí. Hemos estado un poco viendo memes. He v isto uno de una moto haciendo un caballito con una moto que ponía Nayara yéndose al Bershka con los 100.000 euros.

¿Contenta de cómo te has mostrado?

Yo estoy muy contenta de lo que soy y de lo que represento. Soy una chica súper curranta que lleva muchos años trabajando. Me independicé a los 17 años y desde entonces he trabajado. Y muy orgullosa de lo que he construido en mí, de lo que soy hoy por hoy.

¿Te has quedado con ganas de cantar alguna canción que no hayas podido por tema de derechos o por tiempo?

Pues pedí Madrid City, de Ana Mena,y... ¡Claro! ¡Estaba cerrada para la final! P ero en general la verdad es que he tenido un repertorio bastante variado. He hecho de todo: Farsante, Despechá, La Cigarra...

Naiara, en el momento en el que Chenoa anunció su nombre como ganadora de 'OT 2023'.

Venías de una orquesta. ¿Crees que esas tablas te han ayudado?

La orquesta ha sido todo. Ahí es donde he crecido gracias a que tenido un jefe maravilloso que ha sido como mi padre y me ha enseñado a cantar mejor, a interpretar... He ido poco a poco evolucionando a nivel artístico. Me ha servido mucho para soltarme, para estar en contacto con el público. Son como mini conciertos que a veces es como más difícil. Aquí la gente está siempre entregada. Yo he cantado en pueblos donde la gente pasa de tu cara, en plan que no terminas de cantar y no te aplauden. Por ese lado es como más complicado porque aquí la gente te quiere y la gente está esperando verte y recibes el cariño.

Para mí el dinero es algo como que no tiene un valor muy fuerte. El dinero va y viene. Me quedo con el orgullo de haber ganado, de toda la experiencia, de mis compañeros

¿Cómo se gestiona el tener de la noche a la mañana 100.000 euros en la cuenta del banco?

En el tema del dinero, no es una cosa que tenga en mi cabeza decir que tengo 100.000 €. Para mí el dinero es algo como que no tiene un valor muy fuerte. El dinero va y viene. Me quedo con el orgullo de haber ganado, de toda la experiencia, de mis compañeros.

¿Y tienes alguna idea de en qué quieres gastarlo? ¿En tu coche?

Obviamente, con mi coche se vienen en cositas. Pero quiero seguir formándome, quiero aprender a tocar el piano, quiero aprender a componer mejor, a nutrirme, a formarme. Ahora mismo siento que estoy en el punto más ambicioso de mí a nivel creativo, a nivel donde tengo el foco, qué es lo que quiero ser, qué es lo que le quiero mostrar a la gente de mí, qué es lo que quiero que le llegue a la gente de mí... Así que me siento ahora mismo con mucha hambre de esto.

¿Has llegado a olvidar que te estaban grabando unas cámaras casi 24 horas?

Al final llegas a un punto en el que sabes que te están grabando. Obviamente quien diga que no, miente. Tú sabes que te están grabando todo el día 24 horas, pero llega un punto que ya te da igual. Al principio no te puedes sacar un moco tranquilamente. Luego ya te da igual y te sacas el moco tranquilamente.

Naiara celebrando su victoria en 'OT 2023'.

¿Os hizo cambiar vuestra actitud vuestra visita a casa en Navidades?

Por mi parte, no. No quería que nada me influenciara: entrar la misma persona que salió.

Yo sé lo que quiero ser, por dónde quiero tirar. Obviamente me voy a dejar aconsejar por personas que sepan más que yo porque vengo de mi casa prácticamente

¿Tienes claro qué quieres ser? ¿Por dónde quieres llevar tu carrera? Ya se ha podido escuchar un poquito de tu primer single...

Sí, el nuevo. Es que había hecho otro. Sí, quiero tirar por ahí por el rollo urbano. También miramos el panorama musical y no todo el mundo se centra en algo y de ahí no sale. Yo quiero tener un repertorio de música en el que te puedas sentir identificado en muchos aspectos: que tengas una balada, que tengas una canción para que te rompas bailando la discoteca... Pero creo que aquí he encontrado el punto por donde quiero tirar y quiero ser un poco urbana pero melódica, que siempre destaque mi voz, mi presencia, el poderío que yo quiero transmitir a la gente.

Lo que pasa es que la industria es muy voraz y quizá te quieran llevar por otro camino que no sea el que tú quieres...

Yo sé lo que quiero ser, por dónde quiero tirar. Obviamente me voy a dejar aconsejar por personas que sepan más que yo porque vengo de mi casa prácticamente, que lleva años trabajando y tampoco entiendo mucho de esto. Así que me dejaré guiar por la gente que quiero, la gente que sabe y a trabajar. Es que no hay otra. Es que la vida es trabajo, esfuerzo, sacrificio...

¿Con el look también quieres transmitir?

Obvio. Para mí el look es muy importante. Es lo primero que ves de alguien y he intentado cuidar al máximo mi imagen ahí dentro, ya no porque me estén viendo, sino porque a mí me encanta. En mi día a día, yo me levanto y lo primero que hago es ducharme, lavarme la cara y maquillarme. Y después elegir mi outfit, que con lo que me he puesto me sienta empoderada para afrontar un día.

Naiara cantando 'Sobreviviré'.

¿Se ha resignificado el chonismo?

N o sé que está pasando fuera, no sé que está pasando con lo del chonismo. Pero, de verdad, ¡que vivan las chonis! ¡Que vivan las pijas! ¡Que viva todo! Lo que quiero transmitir a todo el mundo es que lo que yo soy: una persona libre, sin prejuicios, que lo que quiero ser lo soy, que si me quiero hacer el eyeliner hasta las cejas, me lo hago. Y si el de al lado me dice algo, me da igual, me la pela. Es lo que quiero transmitir a la gente: que cada uno sea lo que quiera, que se ponga lo que quiera, que quieran a quien quieran, que hagan lo que les dé la gana. La vida es solo una.

Para mí Lucas es mi hermano, es un amor incondicional. He encontrado en él un apoyo enorme. Y, hostias, ¿sería igual si fuera una chica?

En esta edición ha dominado mucho la libertad de amar y de expresarse...

¿Hay algo más bonito en la vida que ser lo que uno quiere ser sin que nadie te juzgue, sin que nadie te diga nada? Al final la base de todo en la vida es respetar. Que a ti no te gusta que llevo una falda, pues no te la pongas. Pero déjame que yo me lo ponga. Que el de al lado se está besando con un chico. ¿Qué pasa? Cada uno que sea libre y que haga lo que le dé la gana.

Sin embargo, a ti y a Lucas se os ha juzgado mucho por vuestra amistad...

No me afectó. Sí que me dijeron mis amigos la movida que pasaba entre él y yo fuera. Pero, joder, ¿un hombre y una mujer no pueden ser amigos? Para mí Lucas es mi hermano, es un amor incondicional. He encontrado en él un apoyo enorme. Y, hostias, ¿sería igual si fuera una chica? No dirían lo mismo. Se puede ser mejores amigos entre un hombre y una mujer.