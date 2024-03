Cuánto cobran los concursantes de 'La isla de las tentaciones': los sueldos de las parejas y tentadores

La isla de las tentaciones afronta su recta final y lo hace con el desenlace del programa. Telecinco emite esta noche las hogueras finales de las cuatro parejas que han conseguido superar la prueba y llegar hasta el final del programa separadas y poniendo a prueba su amor. Tras varias entregas marcadas por los llantos, las infidelidades y la desconfianza, Alex y Marieta, David y María, Borja y Ana y Mariona y Adrián tendrán que tomar la decisión sobre cómo abandonar el programa: juntos, separados o con un nuevo amor.

La séptima temporada de La isla de las tentaciones ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. El programa comenzó con el abandono de Alba y Rober y Andrea y Álvaro, que no aguantaron la presión y decidieron poner fin a su experiencia. La primera pareja lo hizo tras la decisión de Rober de abandonar República Dominicana y la segunda tras la hoguera de confrontación que Andrea pidió a su novio Álvaro.

El resto de parejas, sumada a las nuevas incorporadas, han conseguido llegar a la recta final. Todas menos Niko y Ruth, que decidieron dejar las cosas claras en una hoguera de confrontación llena de emociones. Ahora, llega el turno de las cuatro parejas restantes. Tras los altibajos vividos, tendrán que tomar la decisión final y elegir cómo abandonar el programa.

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones'. Telecinco

Los protagonistas de La isla de las tentaciones se enfrentarán con Sandra Barneda como testigo a las hogueras finales, que centrarán completamente la atención de la nueva entrega que se emite este miércoles 13 de marzo, a partir de las 22:50 horas.

Durante las últimas semanas, han sido muchas las informaciones que se han publicado en relación a los concursantes. Una de las dudas que más ronda por las cabezas de los telespectadores es cuánto cobran los concursantes que participan en la experiencia. Pues bien, hay que tener en cuenta que tras la firma de los contratos y la grabación del reality, todos ellos reciben una remuneración a cambio.

[Una exconcursante de 'La isla de las tentaciones' desvela cuáles son las consecuencias de abandonar el programa]

Antes de embarcar en la aventura de sus vidas, los participantes pasan un estricto proceso de selección y, aunque las cifras que reciben no son del todo públicas, una aspirante a concursante de La isla de las tentaciones llegó a desvelar la cantidad de dinero que se puede llegar a ganar si se participa en el reality.

La pregunta se encargó de responderla la influencer y youtuber Patricia Domínguez, más conocida como 'Patrizienta'. El programa le ofreció participar en una de sus ediciones con su pareja, tal y como ha revelado en alguna que otra ocasión en los vídeos que publica en sus plataformas.

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones'. Telecinco

La influencer reveló que los concursantes de La isla de las tentaciones pueden llegar a ganar hasta 3.000 euros durante su paso por el programa de Telecinco. En concreto, los participantes reciben entre 1.000 y 1.500 euros por las grabaciones, a lo que hay que sumar los vuelos, las dietas y el alojamiento en las villas.

'Patrizienta' decidió no acudir al programa por el escaso sueldo que le ofrecieron a ella y a su pareja. "Unos mil y pico euros por persona, es decir, el doble por pareja. Me pareció una broma. Ganaba más quedándome en casa. No sé cuánto le habrían ofrecido a los demás ni muchísimo menos. A mí eso me hizo bastante gracia", contó en su vídeo.

¿Cuánto ganan los tentadores?

Los solteros y solteras que acuden como tentadores y tentadoras a La isla de las tentaciones también reciben una remuneración por su participación en el programa. Al igual que ocurre con el resto de participantes, todos ellos también disfrutan de las dietas, los vuelos y el alojamiento sin necesidad de pagar nada.

En este sentido, y tal y como desveló la 'youtuber' Patrizienta, el formato de Telecinco paga a cada tentador 900 euros por poner a prueba a las parejas del concurso. Además, una vez finaliza el programa pueden seguir ganando dinero acudiendo a los debates, donde reciben 300 euros por participación. Hay que tener en cuenta que muchos de los participantes pueden ganar dinero con las marcas publicitarias o aumentar su caché si creen sus seguidores en las redes sociales.