¿Cuánto cobran los solteros y las parejas de 'La isla de las tentaciones'?: el dinero que se llevan a cambio de su imagen

La hoguera ha vuelto a encenderse y la tentación está más viva que nunca en la séptima edición de La isla de las tentaciones. Cada edición, los participantes y los solteros hacen alarde de su acidez y desparpajo. Las cinco parejas del exitoso reality tienen el reto de vivir separados y pasar a estar acompañados por los solteros del programa.

Si ha habido algo que ha estado presente en la mente de los espectadores durante estos días ha sido el hecho de conocer cuánto pagan a los concursantes por ir a La isla de las tentaciones. ¿Los tentadores también cobran?, ¿Cobran todas las parejas lo mismo? Estas son algunas de las preguntas que más se repiten entre la audiencia del jugoso formato de Mediaset España.

El grupo audiovisual de Fuencarral no se ha pronunciado sobre las cantidades que se llevan sus participantes, pero ha salido a la luz el dinero que se llevan los concursantes. Cada edición, el programa cuenta con nuevas parejas y tentadores que se alojan en las populares villas de República Dominicana con todos los gastos pagados, tanto los vuelos como las estancias.

Tras la firma de los contratos y la grabación del reality, se recibe el dinero. Los participantes pasan un estricto proceso de selección y, aunque las cifras que reciben no son del todo públicas, una aspirante a concursante de La isla de las tentaciones desveló lo que se puede llegar a ganar.

La pregunta se ha encargado de responderla la influencer y youtuber Patricia Domínguez, más conocida como 'Patrizienta'. El programa le ofreció participar en una de sus ediciones con su pareja, tal y como reveló en uno de sus vídeos.

La influencer ha revelado que los concursantes de La isla de las tentaciones pueden llegar a ganar hasta 3.000 euros durante su paso por el programa de Telecinco. En concreto, los participantes reciben entre 1.000 y 1.500 euros por mes, a lo que hay que sumar los vuelos, las dietas y el alojamiento en las villas.

'Patrizienta' decidió no acudir al programa por el escaso sueldo que le ofrecieron. "Unos mil y pico euros por persona, es decir, el doble por pareja. Me pareció una broma. Ganaba más quedándome en casa. No sé cuánto le habrían ofrecido a los demás ni muchísimo menos. A mí eso me hizo bastante gracia", contó en su vídeo.

¿Cuánto ganan los tentadores de 'La isla de las tentaciones'?

Los solteros que acuden como tentadores a La isla de las tentaciones también cobran por su participación en el programa. Como ocurre con los participantes, también se llevan dinero de las dietas y cuentan con los vuelos y el alojamiento incluido.

Por su parte, el formato de Telecinco paga a cada tentador 900 euros por poner a prueba a las parejas del concurso. Además, una vez finaliza el programa pueden seguir ganando dinero acudiendo a los debates, donde reciben 300 euros por participación. Hay que tener en cuenta que muchos de los participantes pueden ganar dinero con las marcas publicitarias o aumentar su caché si creen sus seguidores en las redes sociales.

