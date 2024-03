Detenido Joaquín Fernández 'El Prestamista' de 'Los Gipsy Kings' en Mallorca en una operación antidroga

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a Joaquín Fernández, 'El Prestamista', famoso por su participación en el programa de televisión Gipsy Kings en un operativo antidroga en Mallorca. En el operativo también ha sido detenido el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares, Carlos Cortés, apodado 'El Charly'.

Según ha informado a Europa Press fuentes cercanas a las intervenciones, se trata de una operación ordenada por un Juzgado de Palma, aunque las pesquisas se extienden a Murcia y Valencia.

En el operativo participan un gran número de agentes, parte de ellos desplazados desde la Península, entre ellos unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Grupo de Acción Rápida (GAR) y Policía Judicial. También se ha activado el helicóptero del Instituto Armado.

La operación ha comenzado antes de las 06.00 horas y ha incluido múltiples registros en Palma de Mallorca y Marratxí. Los agentes han incautado cocaína, hachís y drogas de diseño. Pasadas las 16.00 horas el operativo sigue en marcha con más registros. Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario.

Joaquín Fernández, conocido como 'El Prestamista', es famoso por su intervención en el programa de televisión Los Gipsy Kings, emitido en Cuatro. En cuanto a Carlos Cortés, encabeza la Federación de Asociaciones Gitanas y ha tenido un papel destacado en las negociaciones con el Ayuntamiento para el desmantelamiento del barrio Son Banya, en Palma.

Cuando arrancó Los Gipsy Kings, Joaquín estaba ya acusado por la Policía no por prestar, algo que es legal en España, sino por numerosas acciones que habría cometido derivadas de este negocio.

Equipo de investigación dedicó varias entregas a "el prestamista", acusado de "extorsionar y secuestrar a los clientes que no pagaban a tiempo sus intereses de más del 70% anual". Según algunos testimonios recogidos por el programa de laSexta, Fernández amenazaba a aquellos que tardaban en devolverle el dinero que le habían dejado con intereses que podían llegar a alcanzar los 500 euros diarios. Uno de esos casos fue el de Jesús, un empresario que pidió prestados 3.000 euros. Según su versión, a los pocos días llegó el primer aviso: "me debes 16.000 euros. Si no, te cojo y te mato", le habría dicho poniéndole un cuchillo en el cuello.