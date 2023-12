Emma García consigue la primera entrevista de Andy y Lucas tras anunciar su separación

Noticias relacionadas Andy y Lucas y otros grupos que comunicaron su separación en un programa de televisión

Lo prometido es deuda, Andy y Lucas han concedido su primera entrevista a Fiesta tras anunciar su separación. Después de que el programa de Emma García se hiciese eco de informaciones que especulaban sobre una mala relación entre el dúo, Lucas entró en directo tanto para desmentirlas como para comprometerse a sentarse en el plató del magacín vespertino. Dicho y hecho. Un momento distendido en el que no sólo se pudo ver la buena relación con su “hermano” Andy, sino que ensalzaron la profesionalidad de la presentadora.

Recibido entre sonoros aplausos, Lucas entraba al plató. Dado que se anunciaba una entrevista de los dos miembros del dúo, sorprendía no ver a Andy. Es más, el propio Lucas lo comentaba. “Se me hace raro no estar con mi media naranja”, confesaba con una sonrisa. Debido a compromisos familiares, Andy no podía estar en plató, pero no significaba que no pudiera estar presente en la entrevista. El programa entró conexión con al artista desde su Cádiz natal, pudiéndose ver las hermosas vistas de la playa de Cádiz.

Como lo propio de estas fechas, tanto Andy como Lucas mostraron felicidad en sus rostros. Es más, la alegría de reencontrarse, aunque sea telemáticamente, podía verse en sus expresiones. Emma García, por supuesto, no dudó en preguntarles a los dos cómo estaban. 2024 será el año de la despedida, al menos temporal. El grupo se despedirá de los escenarios tras 20 años de éxito por una cardiopatía que sufre Lucas. Dado que la salud es lo primero, los dos han decidido darse un tiempo para que éste pueda tener una etapa de mayor tranquilidad.

[Así es el pegadizo villancico que Andy y Lucas han compuesto para ‘El Chiringuito’]

“Lo primero que tenemos que agradecer a todos, como también a los gremios, es el cariño que hemos recibido. Tanto Andy como yo nos hemos visto sobrepasados. Sabíamos que nos querían, no al nivel en el que nos lo han demostrado. Después, la gira. Nunca pensábamos que íbamos a tener conciertos completos de 16.000 o 17.000 asistentes en apenas 3 minutos. Pinta un buen año 2024. Todo nuestro público se merece esa gira, ya sea en La Coruña, en Bilbao o en Madrid”, comentaba Lucas.

Emma García le quiso preguntar a Andy también cómo estaba viviendo todo este clamor popular. “La verdad es que sabemos que somos un dúo que lleva muchos años y ha marcado épocas. Tenemos muchos temas muy conocidos. Pero, al fin y al cabo, no es una ruptura, sino una pausa por salud, que no es no por otra cosa. […] El cariño que nos habéis mostrado tanto los medios de comunicación como el público ha sido impresionante”, señalaba.

'Fiesta'.

"Mi familia me ha dado un toque"

Aunque es por motivos de salud este parón, el dúo ha querido recalcar que es más bien por precaución y para evitar sustos. “Para que nadie se asuste, no tengo intención de morirme mañana, pero en los últimos años he llegado a unos extremos que he tenido que delegar algo porque me ocupaba de todo”, confesaba Lucas. “Estoy hecho polvo ahora mismo, estoy tocadísimo… pero soy profesional y estoy aquí”, agregaba.

Por supuesto, la presentadora de Ordizia quiso interesarse por si algún familiar le había pedido que “pare un poco”. El cantante no dudó en afirmar que eso había sucedido. “Sin ir más lejos, ayer mi familia me sentó y me pegó un toque y me dijeron que iba a perder la garganta y a quedarme ronco por estar todo el día al teléfono y llevan razón”, confesaba.

Por otro lado, Andy también reconocía que su amigo y “hermano” debía parar un poco. “El amor por nuestra música no lo controlamos con la cabeza y el cuerpo lo resiente. En este caso, ha sido Lucas que tiene que parar. Lo veo muy estresado, agobiado y veo que no disfruta y me da pena y yo cuando él no disfruta yo tampoco porque al fin y al cabo somos uno. Lo veo sufrir, sufro yo y no disfrutamos”, admitía.

Sigue los temas que te interesan