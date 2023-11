Andy y Lucas y otros grupos que comunicaron su separación en un programa de televisión

El pasado martes, el dúo gaditano Andy y Lucas realizó una visita muy especial a El Hormiguero. Allí anunciaron su disolución, aunque sin pronunciar estas palabras. Lucas fue el que comenzó a explicar lo que sucede: tiene un problema de salud que le afecta al corazón, y no puede mantener el ritmo de vida que le lleva a subirse en más de medio centenar de ocasiones al escenario. “Es el momento de hacer una gira de despedida para nuestro público”, contaba al público, entre el que había fans que no podían aguantarse las lágrimas. “No es separarnos, es tomarnos un descanso, no sabemos si vamos a volver”, añadía por su parte Andy.

Así, aunque no quieran hablar de separación, estaba claro que el dúo acaba el próximo año, tras cuatro últimos conciertos. Fue llamativa su forma de comunicar esta noticia tras 20 años en el panorama musical, pues apostaron por el programa más visto de la televisión para que todo el mundo se enterase. De hecho, fue el espacio no informativo más seguido de la jornada del 14 de noviembre.

Esta opción de anunciar el fin de un proyecto musical en televisión no es nueva en absoluto. De hecho, podemos echar la vista atrás, hasta los años 80, para encontrarnos un caso similar. Ocurrió en el programa dedicado a la Navidad del Un, dos, tres, responda otra vez, emitido en el año 1983, en el que los niños concursaban y llenaban las gradas del plató.

Allí acudió el exitoso dúo infantil Enrique y Ana, que contaban siete álbumes publicados y una película. En aquella noche, Mayra Gómez Kemp soltó la bomba. “Enrique y Ana no solo han decidido venir a desearnos feliz Navidad, sino que hoy, en este programa, se separan artísticamente. Se termina el dúo de Enrique y Ana. Eso se merece un “oh” muy grande” advertía la presentadora.

“Este es el último programa que hacemos en televisión. Lo sentimos mucho, pero los niños van a recibir una buena imagen de Enrique y Ana, que seguirán dedicándose exclusivamente a los niños”, aseguraba Enrique del Pozo. Ana, por su parte, contó cómo llevaban seis años “trabajando, mucho tiempo viajando, sin descanso, y estamos en un buen momento. Y ahora es mejor dejarlo, para que la gente nos recuerde con un buen cariño, para que la gente no nos separe, cansándose de nosotros”.

En aquella intervención, Enrique contó que le gustaría ponerse tras las cámaras para ser “el nuevo Chicho Ibáñez Serrador”, y Ana, que soñaba con “seguir siendo artista, porque me gusta mucho”. Si bien Ana acabó estudiando ingeniería y dedicándose a ello, Enrique, con el tiempo, sí que acabó dirigiendo, escribiendo y produciendo. De su obra, se puede destacar el documental The Pink Wall, de 2010.

En otras ocasiones, los grupos han usado las cámaras para airear sus trapos sucios y anunciar que tomaban caminos separados. El caso más espinoso lo representan en nuestro país Amistades Peligrosas, formado por Alberto Comesaña y Cristina del Valle.

Empezaron a cantar juntos en 1991, y popularizaron éxitos como Estoy por ti o Me haces tanto bien. En 1998, Telemadrid les está haciendo una entrevista en directo y en ella Cristina anuncia que el grupo se separa, usando el eufemismo de “tomarse unas vacaciones”. Algo que pilla por sorpresa a su media naranja artística, que temía que, si volvían, el público igual había perdido el interés.

Tras unos años separados, en 2003 regresan con un nuevo disco, y en 2005 vuelven a separarse. Ambos retoman la banda con otros artistas; él funda Nuevas Amistades con la cantante Yolanda Yone, y luego actúa como Amistades Peligrosas con diferentes compañeras por América Latina. Cristina del Valle combina su carrera en solitario con el regreso de Amistades Peligrosas, con Manu Garzón de compañero primero, y Marcos Rodríguez después. Tras la pandemia, ambos liman asperezas y en la actualidad continúan cantando juntos.

Y no podemos cerrar este repaso sin hablar de cómo Mecano anunció su final. O mejor dicho, cómo lo comunicó uno de sus componentes, José María Cano. Hay que remontarse a la gala de los Premios Amigo de 1998, que se emitía por televisión. Allí recibieron un premio especial por su trayectoria.

Al recoger el galardón, José María se quedó a gusto. “Quiero decir una cosa que va a sonar un poco especial hoy. Voy a dejar de estar con Mecano. Para mí esta etapa ha sido bellísima y la quiero recordar como tal. Me cuesta estar ya en un grupo de pop, tengo que reconocerlo. La disciplina es altísima y voy perdiendo la elasticidad. Ahora que no estoy puedo decir que es el grupo de pop más grande de todos los tiempos. Muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga”.

Sus compañeros, Ana Torroja, y su hermano Nacho, no sabían de este anuncio, y Nacho bromeó conque nunca está de acuerdo con Jose, y Ana dijo que se posicionaba del lado de Nacho, entre risas nerviosas.

De esta separación, sus propios protagonistas han hablado en alguna ocasión en la pequeña pantalla. Así, Ana Torroja en 2015 le confesó a Pepa Bueno en Viajando con Chester que “la ruptura de Mecano fue un shock. Cuando salimos fuera yo me puse a llorar. Fue como cuando se rompe una pareja, como cuando te dejan sin saber que había algún problema. Ninguno de los dos, ni Nacho ni yo, teníamos ni idea de que realmente José estaba pensando en tirar por otro lado y, claro, fue una ducha de agua fría”. “Ninguno lo sabía, fue una ducha de agua fría para todos, fue un momento feo, porque la gente también se quedó… Nos aportó razones personales y de salud”, le diría también a Bertín Osborne en 2017, en Mi casa es la tuya.

En ese mismo formato de Telecinco, Nacho Cano narró en este 2023 que le fin de Mecano “fue un shock, sobre todo para ella (Ana), que se quedó sin las canciones. Ella no había vivido eso, ella era eso, ¿no? Entonces fue un shock en general, pero bueno, para ella más. Porque yo de alguna forma podía tirar para adelante de la manera que fuera, pero ella tuvo que replantearse a ver ahora qué hago”, explicó el invitado.

