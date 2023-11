Gonzalo Miró anuncia "perfil bajo" en 'Espejo Público' tras su rifirrafe con Susanna Griso por la ley de amnistía

El pasado 14 de noviembre, un día previo al inicio del debate de investidura de Pedro Sánchez, pudo vivirse en Espejo Público un tenso rifirrafe entre Gonzalo Miró y Susanna Griso y Mariló Montero. A diferencia de la mayoría de la mesa de debate, el ex de Eugenia Martínez de Irujo se mostró a favor de la ley de amnistía y defender la posición del líder socialista en relación a pactar con Puigdemont, aún fugado de la Justicia. Su defensa se convirtió viral en redes, hasta el punto que el televisivo ha anunciado “perfil bajo” en los próximos días.

Con Sánchez ya investido con el apoyo de ocho formaciones políticas, entre ellas las independentistas ERC, Junts y EH Bildu, el ahijado de Felipe González volvía a sentarse en el plató del magacín matinal, en la sección de corazón Más Espejo Público, en la que compartía debate también con Marta Robles y Joaquín Torres. Por supuesto, Susanna Griso hizo referencia a la repercusión que tuvo ese acalorado debate en redes sociales, con apoyos de internautas de izquierdas para el colaborador.

“Que sepáis que Gonzalo Miró os ha eclipsado, porque últimamente es viral”, introdujo la presentadora. Por supuesto, en un ambiente distendido y con un tono de humor relajado, el ex de Malú no dudó en responderle cómplice a ese comentario. “Muy buenos días, Susanna. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?”, respondía entre risas el madrileño, con las risas de sus compañeros de tertulia y la propia conductora. “Yo no gano para agrias polémicas”, dijo Griso.

“¿Estás contenta con que esté aquí? Espero”, añadía el colaborador. “¡Por favor! ¡Siempre es un placer tenerte!”, le respondió sin dudarlo la presentadora. “Es más, te pedí ayer [que estuviese presente en la tertulia relacionada con la investidura] y no estabas disponible. ¡Que lo sepas!”, agregó Griso, con Miró dándole la razón. “Para que estuviéramos todos de acuerdo, supongo”, le preguntó con cierta sorna el tertuliano.

“Si a mí me va la guerra, a mí me va la marcha”, le respondía Griso, recordando justo cómo los debates con opiniones opuestas son los más enriquecedores, siempre desde el ámbito del respeto. Ahora bien, parece que el madrileño quería evitar más polémicas o, al menos, dejar de ser viral en redes. Por ello, anunció que ha optado por mantener un perfil bajo durante estos días. “Ya les he dicho a ellos [a Marta Robles y a Joaquín Torres] que yo hoy perfil bajo”, recalcaba.

Por supuesto, Griso no estaba dispuesta a eso. “Perfil bajo, no, en absoluto. Te quiero como siempre, dando guerra”, dijo la presentadora, decidida a que haya debate. Por supuesto, el resto de tertulianos se unió a esa complicidad. “Eso es imposible. Gonzalo no sabe estar de perfil bajo y menos en determinados temas”, señalaba Marta Robles. Sin más preámbulos, entraron ya de lleno a abordar la crónica social dentro de lo previsto en la escaleta.

