Susanna Griso “pasapalabra” cuando le preguntan en ‘Espejo Público’ si tendría una relación abierta

Este viernes, en Espejo Público se ha hablado de sexo. Y es que el periodista Diego Revuelta se ha adentrado en el mundo de los intercambios de pareja, las parejas abiertas y los clubes de swingers en uno de los reportajes que suele ofrecer en el matinal de Antena 3. Para introducir el tema, se fue a la calle para preguntar a los ciudadanos si creen que podrían tener una relación abierta, o si, directamente, conocen en qué consiste el poliamor.

“En el último CIS, en este apartado concreto, el 41% de los españoles contestó que sí estaría dispuesto a mantener una relación abierta”, decía ya desde el plató el periodista. “Vamos con retraso en Europa, y en una encuesta un 3% reconocían tener pareja abierta”, puntualizaba por su parte el arquitecto Joaquín Torres, que se alegraba de que se tratase este asunto en “el ambiente hetero”, porque siempre se habla de que “los gays es que somos como muchos más promiscuos”.

En otra pieza, Revuelta visitó uno de los locales de intercambio de pareja más grandes de España. Tras charlar con el propietario, Diego entrevistó a dos clientes habituales del club, que incluso ataron en una cruz de San Andrés al periodista, mientras le narraban sus experiencias y sus reglas como pareja.

“Gonzalo Miró me está pidiendo la dirección”, bromeaba Susanna Griso, de nuevo desde el plato. “Ya lo conozco, soy abonado”, le respondía su colaborador. “Es un espacio feo, cutre. En España vamos muy atrasados, tú ves este tipo de locales en Bélgica o Alemania...”, valoraba Torres, valorando las imágenes ofrecidas.

Tras esto, Diego Revuelta abrió un misterioso sobre que había llevado consigo, y que preguntó a todos si deseaban ver su interior. De esta forma, jugó a “yo nunca” con los invitados, algo que Susanna Griso desconocía. “Yo jugaba a la botella”, decía entre risas la presentadora.

De esta forma, Diego dio a cada colaborador un cartelón en el que se leía por un lado “nunca” y por otro “siempre”, y realizaría unas preguntas que los presentes debían responder. “Sed sinceros”, pedía el reportero, aunque Marta Robles opinaba que la verdad está sobrevalorada.

“Yo nunca he hecho un intercambio de pareja”, decía Revuelta, y todos decían que nunca lo habían hecho. “Yo nunca me he planteado tener una relación abierta”, proponía Revuelta. Joaquín Torres respondía que sí, Marta Robles que no, y Susanna Griso dijo: “Pasapalabra”. Algo que provocó la risa de todos los presentes. “Se abstiene”, entendía Gonzalo Miró, que dijo que sí, al igual que Miquel Valls.

Por otro lado, Gonzalo, en otra pregunta, reconoció haber recibido una oferta de dinero a cambio de sexo. “Me dijeron que habría un intercambio económico. Solo me pasó una vez, pero no llegamos a hablar de cuantía, fue un hombre”, detallaba al respecto. “A mí me parece indignante que te ofrezcan dinero a cambio de sexo. Que ya se lo planteen, me indigna. A mí me resultaría muy ofensivo”, valoraba la presentadora.

