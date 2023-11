Mario Jefferson denuncia que Antena 3 quería que cantase en 'Espejo Público' a cambio de "cero euros"

Los Premios Latin Grammy han provocado un efecto colateral inesperado. El cantante Mario Jefferson ha denunciado públicamente que Antena 3 quería que actuase "a coste cero" esta mañana en Espejo Público, para emular la versión que hizo Rosalía en la gala de este pasado 16 de noviembre del icónico Se nos rompió el amor de Rocío Jurado. El artista malagueño ha publicado pantallazos en los que se puede ver cómo se le pedía sus honorarios se pagasen "en promoción".

Ha sido esta mañana del 17 de noviembre, cuando Jefferson compartió un pantallazo donde se puede ver cómo le pedían que actuase de forma precipitada en el magacín matinal presentado por Susanna Griso. "Buenos días, Mario, perdóname por las horas. [...] Soy redactora de Espejo Público de Antena 3. Estamos buscando a alguien que viniera hoy a plató a cantar la canción Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, que la cantó anoche Rosalía en los Grammy", escribía la periodista, pidiéndole disculpas por una solicitud tan de última hora.

El cantante, de primeras, rechazó aceptar la propuesta, dado lo precipitado que resultaba. "¡Buenos días! ¡No pasa nada! Pero, como comprenderás, con tan poco tiempo de ensayo, es imposible. Tampoco me has comentado nada sobre el fee. ¡Un abrazo!", le respondía Jefferson rápidamente. Fue la respuesta de la periodista lo que hizo que el malagueño se indignase.

[Así ha sido el reencuentro entre Pilar Vidal y Carmen Lomana en 'Espejo Público' tras su rifirrafe]

"[Tienes] toda la razón, precipitadísimo. Es una locura que se le acaba de ocurrir al director. Además, me dice producción que [cobrarás] cero euros, que [ganarás en] promoción. Así que te entiendo perfectamente. Mil gracias de nuevo", respondía la redactora. "Pues dile a tu redactor que esto no es como pedir un Glovo. Hay más trabajo detrás", señalaba Jefferson de forma rotunda.

Un pantallazo que ha provocado una ola de reacción e indignación en redes sociales, dado que el artista denuncia que Antena 3 buscaba no pagarle por una actuación en el plató del programa de la mañana. Ha sido en la red, donde Jefferson ha compartido su enfado con la propuesta. "Tienen los cojones de Mahoma. Si eso, ahora voy a por el pan y le digo al señor que es promoción y que también 200 gramos de chóped. Hay que joderse", compartía.

"Demasiado bien he contestado, menudos mierdas", añadía en otro comentario en su cuenta de X (antes Twitter). Horas más tarde, el cantante de Agua de coco denunciaba que la cadena de Atresmedia le estaba presionando para que borrase el pantallazo. "¿Sabéis quién no va a volver a Antena 3 jamás, no? [Están] mandándome audios y llamándome para que borre la captura. Un besazo, amor, paga a la gente por su trabajo y después hablamos", escribió.

Demasiado bien he contestado lol menudos mierdas — Mario Jefferson (@MarioJefferson) November 17, 2023

Te pagamos en ✨promoción✨ 😍 https://t.co/10qVXog0Aj — Mario Jefferson (@MarioJefferson) November 17, 2023

Sabéis quien no va a volver a antena 3 jamás, no? 😂 mandándome audios están y llamándome para que borre la captura. Un besazo amor paga a la gente por su trabajo y después hablamos — Mario Jefferson (@MarioJefferson) November 17, 2023

Tal ha sido la ola de apoyo que ha logrado el malagueño, que quiso agradecerlo en otro tuit. "Si me querían pagar con promoción, misión cumplida. Gracias por todos los mensajes. Los artistas trabajamos y queremos trabajar como todo el mundo. ¡Basta ya! ¡Ánimo, compañeros!", compartía.

Si me querían pagar con promoción misión cumplida. Gracias x todos los mensajes. Los artistas TRABAJAMOS y queremos trabajar como todo el mundo. BASTA YA. Ánimo compañeros ❤️ https://t.co/10qVXog0Aj — Mario Jefferson (@MarioJefferson) November 17, 2023

Sigue los temas que te interesan