Lo que se esconde detrás del anuncio de los colaboradores de 'Sálvese quien pueda' ayudando a conectar Netflix

Cuando Netflix entra de lleno en promocionar su nuevo contenido, no puede decirse que no sea capaz de crear campañas ingeniosas (aún muchos recuerdan su viral publicidad navideña de Narcos en la Puerta del Sol). Por supuesto, había mucha curiosidad en cómo iban a ser las promos de Sálvese quien pueda, el docureality creado por La Fábrica de la Tele para la plataforma tras la cancelación de Sálvame. No sólo ha sido épica la campaña, sino que ha sabido crear una inesperada estrategia.

Más allá de la clásica rueda de prensa de presentación, de anunciar a bombo y platillo en redes sociales y también en marquesinas y medios de transporte el estreno de Sálvese quien pueda (así como poner los rostros de los extertuliano copando la plaza de Callao de Madrid); Netflix ha lanzado una curiosa campaña en la que los antiguos colaboradores del magacín de Telecinco hacen una especie de tutorial sobre cómo instalar el servicio de streaming en los hogares del público. Podría parecer algo con poca lógica, pero tiene mucha.

El vídeo sabe combinar el humor propio y la química de los antiguos tertulianos y presentadores del magacín con las instrucciones propias sobre cómo instalar la plataforma en el televisor. Con María Patiño y Víctor Sandoval señalando los botones del mando a los que se debe pulsar; para luego acceder a la plataforma desde su logo. No sólo el anuncio detalla cómo acceder al servicio, también explica cómo darse de alta en Netflix.

[¿Cuál ha sido el impacto de ‘¡Sálvese quien pueda!’? ¿Qué colaborador ha sido el que más ha gustado?]

Para evitar que cualquier detalle se quedase en el tintero, al final de la promo, se vuelve a hablar sobre cómo darse de alta desde el ordenador. Un tutorial extenso que podría carecer de lógica, pero que tiene todo el sentido del mundo. Aunque Sálvese quien pueda esté reinando el top de lo más visto en España, no puede olvidarse a quién iba dirigido especialmente Sálvame y cómo el fichaje de sus antiguos colaboradores forma parte de una estrategia.

El target comercial de Sálvame, su formato diario, era para un público mayor de 45 años, según publicó Barlovento Comunicación en 2011. Según publicó Dircomfidencial, la media de edad del público actual de Telecinco es entre 57 y 61 años. Se trata de un tipo de público que sigue siendo fiel a la televisión tradicional. Un perfil que, por supuesto, le interesa a Netflix fichar.

'Sálvese quien pueda'.

Según Effiy Pafitis, la media de edad de los suscriptores de Netflix está entre los 18 y los 54 años. Rango de edad muy alto, pero en el que falta justo el tipo de público que triunfa en la televisión tradicional y el que más seguía a Sálvame.

Netflix busca llegar al público más mayor

De ahí, que el tutorial se antoje como una estrategia inteligente. Es más, podría decirse que hasta cómplice. Prueba de ello es cómo Terelu Campos llama a su hija, Alejandra Rubio, para que le ayude a instalar Netflix. Algo que, sin duda, más de una madre o un abuelo habrá vivido algo así cuando se ha instalado una plataforma. De ahí, que la plataforma no haya dado una puntada sin hilo.

El fichaje de las exfiguras de Sálvame podría haber ido en esa línea. Es más, el marketing alrededor del docureality puede interpretarse de esa manera. Desde la llegada de Lydia Lozano, Belén Esteban y el resto de la tropa a las oficinas de Netflix, hasta los siguientes avances en los que se les veía preparándose para su viaje a América, dispuestos a conquistar los magacines de Miami y México.

'Sálvese quien pueda'.

Por otro lado, más allá de ser una estudiada estrategia comercial, es de aplaudir la iniciativa de traer el universo de las plataformas de streaming al público más mayor. La brecha digital es una incómoda realidad. Según el INE, un 74% de los varones y un 72% de las mujeres entre 65 y 74 años usaron Internet en los últimos tres meses de 2021. Es una cifra bastante por debajo de la población entre 16 y 24 años, en los que esa cifra está en el 99,6%. El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad cifraba en un 27% a los ciudadanos mayores de 74 años como usuarios habituales de la red.

Reducir la brecha digital

De ahí, aunque puede verse como un efecto colateral, es más que positivo que surjan tutoriales como el que hacen Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Terelu Campos, María Patiño y Kiko Hernández. No sólo porque saben cómo hablarle a su público y lograr suscripciones para Netflix. Lo que enseñan sirve también para que los mayores descubran el universo del streaming en general.

Sí, Netflix esconde una cuidada e inteligente estrategia de marketing. Pero, afortunadamente, tutoriales como el que hacen los protagonistas de Sálvese quien pueda pueden tener una vida mucho mayor incluso de lo que se hubiera pensado. Como confesaba una internauta en X (antes Twitter), en la que compartía cómo ese tutorial ha hecho que sus dos abuelas se una a la plataforma en streaming. "A mis abuelas ya se lo hemos instalado en la tele y con las instrucciones paso a paso en una libretita. Y mañana nos reunimos las tres para el estreno", escribía.

Aún con el programa finalizado, Sálvame ha vuelto a dar una lección de accesibilidad, tal y como hizo durante la pandemia, cuando optaron por mostrar su lado más serio al inicio del confinamiento, contando con expertos que hablaron a ese público mayor que tomó conciencia de lo que sucedía. Ahora, lo hacen tocando la brecha digital, en la que, por supuesto, Netflix es la otra gran beneficiada.

👚 NETFLIX TE QUIERO 👚 #SálveseQuienPueda



PD: A mis abuelas ya se lo hemos instalado en la tele y con las instrucciones paso a paso en una libretita. Y mañana nos reunimos las 3 para el estreno 💕👵🏻👵🏻👵🏻@NetflixES @Salvese_Netflix pic.twitter.com/Pa81sQOob5 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 9, 2023

