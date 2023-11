Lucas, de Andy y Lucas, desmiente en 'Fiesta' que el dúo se haya separado por llevarse mal: "Es mi hermano"

Hace apenas cinco días, Andy y Lucas anunciaban en directo desde El Hormiguero que se tomarían un descanso y que realizarían una gira de despedida para honrar a sus 20 años de carrera en el mundo de la música. Ahora bien, este pasado sábado 18 de noviembre, en Fiesta, surgieron informaciones en las que se especulaba que la separación se debió por una mala relación entre el dúo. Ante esta noticia, Lucas no dudó entrar en directo en el programa para desmentirlo.

Aunque los problemas de salud de Lucas se han visto como la causa principal de este parón, surgieron voces que apuntaban a que el deterioro de la relación entre los dos fue el principal motivo de la ruptura. Por ello, el magacín vespertino de Unicorn Content envió a un equipo a Yeles, el pueblo de Illescas (Toledo) donde vive el gaditano. “Nosotros nos vamos hasta el pueblo [donde vive] Lucas, porque me consta que, a ciertos programas a los que han ido, han pedido camerinos separados”, comienza explicando Arabella Otero, reportera del programa.

“En varios puntos de España donde han estado de gira, han pedido hoteles separados”, añadía la periodista, sorprendiendo a Emma García, dado que eso implicaba que no compartían ni siquiera el mismo espacio. Toda la vida se ha rumoreado que la relación entre ellos no es maravillosa”, prosigue Otero, para señalar que cuando consigue hablar con el cantante, ella siente que “ya tiene la respuesta preparada”.

“Él ya respondía sobre Andy, cuando yo no le había preguntado aún. Ellos saben que se está rumoreando que [la separación] no es sólo por esa afección que tiene Lucas”, argumenta la reportera, quien también mostraba su sorpresa por otro motivo. Varios vecinos le comentaron que pasa mucho tiempo en un estanco del pueblo, algo incompatible con la cardiopatía que sufre.

Kike Calleja, presente en el plató, compartía que Lucas le había llamado mientras se daba esta información. Es más, el gaditano lo volvió a hacer. El colaborador cogió la llamada y le preguntó al cantante si quería entrar en directo, algo a lo que accedió. “He decidido entrar porque esto ya se estaba yendo de madre, sinceramente estoy aquí en mi casa y me estoy hasta riendo”, expresó el artista ante Emma García, quien escuchaba atentamente.

'Fiesta'.

El gaditano primero se refirió a Otero, para aclarar cualquier malentendido en cómo la reportera lo abordó. “La compañera que está ahí tiene que decir lo bien que me porté con ella. Si yo hubiera sabido que ella estaba ahí, lo primero que hago es peinarme y ponerme unas gafas”, declaraba, con la periodista dándole. “Por supuesto”, dijo rápidamente. “Sí, lo dijo nada más comenzar su intervención”, señaló Calleja.

"No haremos carrera en solitario, sería una traición"

Justo después, Lucas procedió a desmentir llevarse mal con Lucas. “Para que quede claro, Andy es mi hermano, es mi vida. ¿Cuándo no hemos tenido camerino juntos? Al revés, si muchas veces estamos en gayumbos. ¡Si nos vemos en calzoncillos! Se están sacando las cosas fuera de contexto”, aclaraba. Calleja, además, recalcaba que la relación del dúo ha tenido muchos altibajos, “como los matrimonios”, y que eso no es sinónimo de “mala relación”.

Lucas también quiso aclarar por qué han pedido hoteles por separado en alguna de sus giras. “Si alguna vez hemos cogido hoteles separados es porque le convenga a uno o al otro por distancia a su casa”, detalló, dado que Andy sigue viviendo en Cádiz. También, señaló que si se le ha visto en el estanco del pueblo “es porque es allí donde echa el Euromillón” y que si ha comprado tabaco, ha sido para su pareja. Aclarada la polémica, Lucas no dudó en que señalar que este es un parón y que estaría “encantado” de volver. Asimismo, descartó que alguno de los dos iniciase una carrera en solitario. “No, lo hemos hablado. Eso sería para nosotros como traicionarnos. No lo vamos a hacer”, dijo rotundamente, señalando que esto “es un parón”.

Emma García no dudó en darle las gracias al cantante por intervenir, provocando el aplauso del público. Por supuesto, Calleja no dudó en invitarle al dúo a que, tras su rueda de prensa de la gira de despedida, ambos acudan a Fiesta para una entrevista más a fondo.

