Emma García revela cuál es el programa que jamás desearía presentar de nuevo: "No me motivaba"

En sus más de 20 años trabajando para Telecinco, Emma García ha presentado multitud de formatos. Con el primero, A tu lado, vivió uno de los momentos más duros de su carrera, cuando tuvo que anunciar en directo la muerte de Carmina Ordóñez, colaborador del magacín vespertino. Ahora bien, entre los muchos espacios que ha conducido, hay uno del que jamás volvería a hacerse cargo. Así lo ha revelado en Fiesta, programa con el que se ha erigido como la ‘reina de los fines de semana’.

En la tarde de este pasado sábado 18 de noviembre, la de Ordizia pudo entrevistar a Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrigida, quien entró en directo al programa que produce Unicorn Content para hablar sobre la condena a Andrea Piazzolla, el exasistente de la mítica actriz, quien pasará tres años en prisión por expoliar el patrimonio de la leyenda del cine y de quien se cree que podría haber perjudicado el estado de salud de la estrella en sus últimos años de vida.

A pesar de ser una conexión en directo y no estar presente en el plató, Rigau habló durante 20 minutos con Emma García. Una entrevista en la que volvió a mostrar la profesionalidad de la periodista vasca a la hora de abordar temas espinosos. Es más, la conductora invitó al empresario a acudir un día al plató. Fue, en ese momento, cuando Rigau comentó que, a pesar de “no ver mucho la televisión”, disfrutaba mucho con un programa que Emma García presentaba en el prime time: El juego de tu vida.

“No veo mucho la televisión, pero hace muchísimos años había un programa que yo no me perdía que decía ‘esto es verdad’, ‘esto es mentira’ y lo presentabas tú. Yo voy donde tú me digas, pero te consejo que esperemos a invitarme a que salgan las motivaciones”, compartía Rigau, provocando algunas risas cómplices entre los colaboradores del programa y los aplausos del público.

'Fiesta'.

Emma García sonrió también, aunque visiblemente ruborizada. Fue ahí cuando la presentadora confesó al empresario que justamente ese concurso, producido por Boomerang TV, sería el único que no volvería a presentar. “¿Tú sabes que El juego de tu vida, el programa del que hablabas es el único programa que no volvería a presentar?”, confesaba, provocando una risa nerviosa en el empresario.

La presentadora no dudó en explicar los motivos, dejando claro que había sido una buena experiencia. “Me aburrí, ya al final desarrollé tanta psicología con los concursantes, porque yo no sabía las respuestas, no quería saberlas, por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían decía mentira o verdad. Entonces, ya llegó un momento que iba un poquito de sobrada y no me motivaba”, confesaba, antes de decir adiós a Rigau, invitándole de nuevo a que acuda a Fiesta.

