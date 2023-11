¿Por qué Mediaset ha estrenado ‘WAGS: ellas también juegan’ en mitele PLUS y no en Cuatro?

El pasado miércoles 15, Mediaset estrenó WAGS. Ellas también juegan, nuevo docureality que muestra el día a día de cuatro mujeres de éxito. Mina Bonino, Paddy Noarbe, Alba Silva y Zoe Cristofoli. Todas ellas tienen en común ser pareja de un conocido futbolista: Fede Valverde, Marcos Llorente, Sergio Rico y Theo Hernández, respectivamente.

Lo llamativo de este estreno es que se llevó a cabo en mitele PLUS, con todos los episodios subidos de una vez, si bien, inicialmente, el programa fue anunciado para Cuatro. Así se comunicó el pasado mes de agosto, como una de las novedades de la cadena secundaria de Mediaset para el presente curso televisivo, junto a otros formatos, todavía pendientes de estreno, como En busca del Nirvana o En guardia: mujeres contra el crimen, así como otros que ya están en danza como Fuera de cobertura y Viajando con Chester.

En WAGS, producido en colaboración con Beta Entertainment Spain (Los Gipsy Kings), se desvela cómo es el día a día de estas mujeres, cómo han sido sus caminos hasta alcanzar sus metas profesionales, cuáles son sus intereses, hobbies y preocupaciones o cómo son sus esfuerzos por compaginar sus profesiones con sus vidas privadas y familiares.

Cabe preguntarse qué razones ha llevado a Mediaset a cambiar sus planes iniciales y emitir WAGS: Ellas también juegan en su plataforma de pago, en lugar de en abierto, como se esperaba hasta ahora. Y en ese sentido hay dos opciones. La primera, que sea un producto en el que no confían demasiado, y que por eso lo hayan relegado a la plataforma (del mismo modo que podrían habérselo llevado a algún canal de la TDT donde pudiera encajar, como Divinity). De hecho, su estreno ha sido bastante discreto, y no se ha hecho una buena promoción, como podría haberse realizado, en todos los programas de Telecinco y Cuatro. Ni siquiera ha dado grandes conversaciones en las redes sociales.

La otra forma de entender el movimiento es que Mediaset quiera mimar a su plataforma de suscriptores, por la que se pagan 5 euros al mes. Y es que, a diferencia, por ejemplo, de atresplayer, en mitele no hay demasiados contenidos propios y exclusivos, ni tampoco dan demasiados privilegios a quienes están abonados, como pudieran ser con preestrenos. Es más, hubo series recientes como Escándalo, relato de una obsesión cuyos episodios, directamente, desaparecían de la plataforma a las 48 horas de su emisión lineal.

No es esta la primera vez que Mediaset hace algo así. Por ejemplo, podemos recordar cómo, tras el éxito de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, se encargó una segunda parte que se llamó En el nombre de Rocío, con Rocío Carrasco como protagonista. Dado que la primera serie documental se emitió en abierto, muchos esperaban que la segunda también llegase a la televisión lineal.

Su estreno, sin embargo, se produjo para los suscriptores de mitele PLUS, en junio de 2022. Más tarde, Telecinco dijo digo donde antes dijo Diego, y comenzó a emitir la serie en abierto. Incluso aceleró su emisión en la plataforma de pago para que no se pisase con las emisiones de Telecinco. En una peculiar estrategia, la cadena que entonces dirigía Vasile quiso obviar esa ventana previa y tratar el producto como si no se llevase meses abordando su contenido en otros programas para generar nuevos debates.

Algo parecido ocurrió con el concurso Juegos sin fronteras, una suerte de Grand Prix internacional. Mediaset España estuvo meses guardándolo en un cajón, y finalmente, lo estrenó en su plataforma de pago en la Navidad de 2020. Unos meses después, la pandemia del coronavirus trastocó todos los planes de las cadenas, y acabó disfrutándose en la pequeña pantalla, aunque con menos éxito del que se habría deseado. Joaquín Prat y Lara Álvarez fueron los presentadores de este formato.

Así, con estos antecedentes de En el nombre de Rocío y Juegos sin fronteras, cabe esperar que, en algún momento, Mediaset acabe emitiendo gratis esta serie documental, que recoge momentos especialmente relevantes en las vidas de las protagonistas como embaraxos, bodas o la vuelta a la vida laboral tras la maternidad.

