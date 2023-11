Mediaset cambia de planes y estrenará 'WAGS: Ellas también juegan' en mitele PLUS en vez de en Cuatro

mitele PLUS refuerza su oferta de contenidos exclusivos con el estreno mañana miércoles 15 de noviembre de WAGS. Ellas también juegan, nuevo docureality que muestra el día a día de cuatro mujeres de éxito que brillan con luz propia gracias a su talento en universos tan diversos como los de la moda, los negocios y las redes sociales y que comparten una faceta en común : son las parejas de cuatro estrellas del fútbol.

Paddy Noarbe – creadora de dos empresas especializadas en healthy lifestyle e influencer. Con 27 años, Paddy Noarbe (@paddy.8, 289K) es la creadora de la plataforma de entrenamiento y alimentación saludable Paddyness y de @boddy Attractive Wear, una marca de ropa deportiva Made in Spain para mujeres, proyectos con los que promueve con sus seguidores un estilo de vida saludable que también forma parte de su libro ‘Aún no sabes lo que vales’. Además, es propietaria del restaurante Naked and Seated junto a su marido, Marcos Llorente, centrocampista el Atlético de Madrid.