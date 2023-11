'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Neus Sanz, Gipsy Chef, Marta Poveda y Santi Rodríguez

Pasapalabra cambia de invitados este martes. Y así, el concurso de Roberto Leal recibirá a Neus Sanz, Gipsy Chef, Marta Poveda y Santi Rodríguez para que ayuden a los concursantes a acumular puntos. Todos ellos son ya viejos conocidos del formato, y a continuación, repasamos sus trayectorias.

Neus Sanz es una actriz de amplia trayectoria. Dentro del universo de Antena 3, su nombre está ligado a Los hombres de Paco, serie en la que interpretó el personaje de Rita, tanto en la serie original como en el come back de 2021.

También ha participado en la serie Casi Perfectos y El barco, ambas en Antena 3. En Telecinco formó parte de B&b, de boca en boca, donde defendió el personaje de Susana. De sus trabajos cinematográficos se puede mencionar que Almodóvar la dirigió en Volver.

[‘Pasapalabra’ modifica una regla en una de las pruebas más emblemáticas del concurso]

Pablo Albuerne, conocido como Gipsy Chef, nace en Oviedo en el año 1976, y su primer recuerdo ligado a la cocina es su abuela en una cocina de carbón, en la que elaboraba platos como tortillas deliciosas. En un primer momento quiso dedicarse a la fotografía, pero al comprobar que hacer bodas, bautizos y comuniones no era lo suyo se tomó un año sabático.

En ese momento llega a sus manos el libro La cocina de Santi Santamaría: la ética del gusto, lo que le cambia la vida y le hizo querer dedicarse a la cocina. En la actualidad tiene dos restaurantes: La Zorra, que está especializado en arroces, paellas y cocina mediterránea, y El Santo, donde apuesta por cosas sencillas y bien echas como bocadillos y hamburguesas.

[Óscar Díaz reconoce el “momento complicadete” que atraviesa durante su concurso en ‘Pasapalabra’]

Marta Poveda es la tercera de las invitadas de Pasapalabra de hoy. A Marta muchos la recordarán por la serie La pecera de Eva. También nos acompañó en las tardes de lunes a viernes en la serie Mercado Central, y formó parte de Antidisturbios, la serie de Movistar+ de Rodrigo Sorogoyen.

Cierra el cuadro de invitados Santi Rodríguez, un humorista andaluz, cuya popularidad despegó en el programa El club de la comedia. Luego llegaría la serie 7 vidas, una comedia de situación en la que encarnó al Frutero. Luego llegaría también La noche con Fuentes y Cía, un late night semanal de Telecinco presentado por Manuel Fuentes y donde realizaba todo tipo de pruebas.

Desde entonces su carrera ha sido imparable. En televisión le hemos visto en series como Gym Tony, y en programas como Los irrepetibles, Tu cara me suena o Me resbala, entre tantos otros. En cine no se ha prodigado demasiado. Apareció en ¡Ja me maten...! de Juan Muñoz, Jaume Collet-Serra le dirigió en ¡Goool! 2: viviendo el sueño, y uno de sus largometrajes más recientes es Tengamos la fiesta en paz, donde hace de presentador.

Sigue los temas que te interesan