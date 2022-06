Quién es Santi Rodríguez, el humorista que participa hoy como invitado en ‘Pasapalabra’

Un actor muy conocido de la televisión se cuela en nuestras casas a partir de esta tarde de mayo. Y es que el programa Pasapalabra, que sigue entre las emisiones más vistas de nuestra televisión en cada jornada, renueva sus famosos invitados, y entre otros, Roberto Leal dará la bienvenida a Santi Rodríguez.

Coincidirá desde hoy en el plató del conocido concurso con otros famosos muy acostumbrados a la televisión como Beatriz Rico, Marisa Jara y Juan Luis Cano. Todos ellos ayudarán a los concursantes (Rafa Castaño y Orestes Barbero, si no hay más sorpresas) a acumular segundos en las diferentes pruebas, como la pista musical y la sopa de letras, y así poder enfrentarse al famoso rosco de Pasapalabra con relativa tranquilidad.

Santi Rodríguez nace en Málaga en 1965, aunque a los pocos meses su familia se traslada a vivir a Jaén, tierra de donde se considera natural. A mediados de los años 90 comienza a aparecer en televisión gracias al concurso de humoristas Genio y figura, el que lanzó a la fama a Chiquito de la Calzada. Suele contar que los primeros programas en los que trabajó se retiraban rápidamente, o que a veces ni siquiera terminaban viendo la luz.

El éxito llamó a su puerta unos años después, cuando ficha por el programa El club de la comedia, donde todo tipo de humoristas y actores realizaban monólogos para intentar hacer reír al público. Luego llegaría la serie 7 vidas, una comedia de situación en la que encarnó al Frutero, un personaje cuyo nombre real nunca se mencionaba. Luego llegaría también La noche con Fuentes y Cía, un late night semanal de Telecinco presentado por Manuel Fuentes y donde realizaba todo tipo de pruebas.

Desde entonces su carrera ha sido imparable. En televisión le hemos visto en series como Gym Tony, y en programas como Los irrepetibles, Tu cara me suena o Me resbala, entre tantos otros. En cine no se ha prodigado demasiado. Apareció en ¡Ja me maten...! de Juan Muñoz, concursante de este año de Supervivientes. Jaume Collet-Serra le dirigió en ¡Goool! 2: viviendo el sueño, y su largometraje más reciente es Tengamos la fiesta en paz, donde hace de presentador.

En teatro, el currículo de Santi Rodríguez es enorme: 5hombres.com, Ave Sosía, Cómicos Uno a Uno, Cómo en la casa de uno…(en ningún sitio), Infarto ¡No vayas a la luz!, y tantos otros.

