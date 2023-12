El dardo de Buenafuente y Berto Romero a 'Sálvame' por el éxito de 'Sálvese quien pueda' en Netflix

Es imposible negar que Sálvese quien pueda, el docu-reality de Netflix con varios rostros del extinto Sálvame, ha sido un rotundo éxito en la plataforma de streaming. En su semana de estreno y posteriores, superó en visionados a títulos tan potentes como la última temporada de The Crown o la de Lupin. Por supuesto, a todo el mundo no le ha gustado. Entre ellos, parecen estar Andreu Buenafuente y Berto Romero, quienes no han lanzado un dardo tanto al magacín como al docu-reality.

Ha sido en su pódcast en Cadena Ser, Nadie sabe nada, en el que Buenafuente y Romero han hablado tanto de Sálvame como de Sálvese quien pueda. Todo vino cuando alguien del público les regaló unos snacks a los presentadores. Por supuesto, Berto propuso a Buenafuente probarlos. Fue ahí cuando el de Reus aprovechó para lanzar el primer dardo. “¿Pero es que vienes a comer? ¿Pero qué te crees? ¿Que esto es Sálvame?”, le reprendió a Romero, en tono de broma, provocando la risa entre el público.

“No, no. Lo haremos como tú quieras”, le respondió Romero. A raíz de esto, Buenafuente aprovechó para contar el nuevo destino de los excolaboradores del extinto magacín vespertino de La Fábrica de la Tele. “¡Hostia, que los de Sálvame se han ido a Netflix!”, compartió. “¡Qué me dices! ¿Ahora son contenido de plataforma?”, le preguntó Romero. Tras lanzar su comentario, Buenafuente quiso asegurarse que no se había equivocado de plataforma a la hora de nombrar al programa, preguntando al público si se habían marchado a Netflix o Amazon Prime Video.

[El momento fan de la ‘princesa’ Belén Esteban con la reina Letizia: la imagen de la que todo el mundo habla]

“¿Pero, con temporadas nuevas?”, le preguntó Romero, dejando entrever que no había visto el docu-reality y no sabía de qué se trataba, a pesar de haber sido lo más visto de la plataforma en noviembre. Entonces, Buenafuente procedió a explicarle en qué consistía Sálvese quien pueda. “Creo que han hecho una movida en la que los de Sálvame se van a América a buscar trabajo”, detalló el de Reus, provocando la risa entre el público y al propio Berto Romero.

Andreu Buenafuente y Berto Romero en 'Sálvese quien pueda'.

“¡Pero si eso es un docu-crime!”, exclamó el de Cardona a modo de broma. Buenafuente dijo el nombre del docu-reality de Netflix y lo comparó a las reuniones que ha visto recientemente del reparto de series como El príncipe de Bel Air o Friends. “Los rejuntan a todos. Han hecho una reunión, tipo Friends”, agregó Buenafuente, provocando más risas. “Pero sólo un año después de haber acabado. Bueno, de meses”, agregó Romero. “Bueno, es que no puede esperar mucho esa gente”, dijo en tono de mofa el de Reus, riéndose. "No están para esperar 25 años”, añadió.

“¿Y no vuelven?”, respondió Romero. Buenafuente no dudó en lanzar otro dardo, lamentándose de que en América tuvieran que recibir a los protagonistas del docu-reality (Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Terelu Campos, Chelo García Cortés, Lydia Lozano y Kiko Hernández). “No tuvieron bastante ya con la colonización, que ahora le mandamos esto. Ya ves, ¡creando lazos!”, dijo con tono irónico Buenafuente. Romero le siguió el juego, declarando que los americanos “no” se merecían eso”. “No, no se lo merecen”, coincidió el de Reus.

“Los de Salvame se han reunido meses después porque no están para esperar 25 años “ pic.twitter.com/CkaiK4VqSg — TVMASPI (@sebas_maspons) December 16, 2023

Sigue los temas que te interesan