Aitana revela quién fue su primer amor de verdad y desata la locura en las redes sociales

Aitana sigue siendo una de las grandes protagonistas de la semana. La cantante vive un gran momento profesional con la gira latinoamericana de su Alpha Tour y despidió la semana pasada su espectáculo con un multitudinario concierto en el WiZink Center de Madrid, una semana después de anunciarse su ruptura con Sebastián Yatra.

Además, ha agotado en tan solo tres días las entradas para su esperado concierto en el madrileño Estadio Santiago Bernabéu. Su show tendrá lugar el 28 de diciembre de 2024 y ya ha logrado vender los tickets para unos 60.000 espectadores.

La artista se ha desplazado hasta el otro lado del charco para dar varios conciertos en Latinoamérica. Durante su viaje ha querido aprovechar su estancia en Argentina para conceder una entrevista en el pódcast Sería increíble, donde ha hablado sobre sus relaciones y su trayectoria profesional.

Aitana durante su entrevista en el pódcast 'Sería increíble'. Pódcast 'Sería increíble'

La catalana ha aprovechado su paso por el programa hablar del amor después de conocer que su relación con el cantante colombiano se ha roto. "Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he sido soltera... Estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos...", ha revelado sobre su situación sentimental actual.

Aitana ha vuelto a acaparar todas las miradas después de estas declaraciones en las que confirma que está soltera después de viralizarse un vídeo del cantante Sebastián Yatra anunciando el fin de su relación. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino", dijo el colombiano a un canal mexicano.

[El vídeo viral de Aitana a su llegada a Perú que ha desatado las críticas en redes: "Llega allí y se le va"]

Aunque esta no ha sido la única confesión que ha hecho la catalana en Latinoamérica. También ha decidido compartir con el público argentino quién fue su primer gran amor. La exconcursante de Operación Triunfo ha dejado en shock a sus seguidores después de confesar quién ha sido su primer gran amor.

"Mi primer amor sin duda fue... ¿Tengo qué decir el nombre?", ha contado entre risas. En este momento, la artista ha confesado que tenía 19 años cuando empezó esta relación. "Fue mi primer amor de verdad y una relación larga de cuatro años", ha explicado.

Sin duda, los fans de la cantante han sido los primeros en darse cuenta de la identidad de su primer gran amor de verdad. A pesar de que no quiso confesar el nombre de este hombre se refería al actor Miguel Bernardeau.

Aitana y Miguel Bernardeau rompieron hace un año. El hijo de Ana Duato y Miguel Bernardeau fue fotografiado abandonando el chalet de la cantante -donde vivían juntos desde septiembre de 2021-, y se habría llevado todos sus enseres del inmueble.

La foto con la que Miguel Bernardeau y Aitana confirmaron su relación. Instagram

Fue en el verano de 2019 cuando Miguel Bernardeau y Aitana hicieron público su romance a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Pero antes, la hoy expareja ya había sido vista.

Tan solo hace falta recordar la edad que tenía Aitana Ocaña cuando recién salida de Operación Triunfo conoció al actor. Como hace alusión en la entrevista, en ese momento la cantante tenía 19 años e iniciaron una relación que duró cuatro años.

Los fans de Aitana alucinan tras su confesión

La cantante también le ha dedicado una de sus nuevas canciones. Como si de Shakira se tratase, la extriunfita ha mostrado su lado más personal haciendo alusión a una historia más personal. "Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", canta en 2 Extraños.

Aitana y Miguel Bernardeau llevaron su historia de amor a la ficción. Juntos protagonizaron la serie La última, una producción original de Disney + España en la que daban vida a los personajes protagonistas, Candela y Diego.

Aitana diciendo que su primer amor fue a los 19 años

Vicente en su casa: pic.twitter.com/P5lsEDu0K8 — b🎄| 🤍🌙 (@csvaitian) December 15, 2023

Por su parte, los fans de la artista han echado de menos que no mencionase a Vicente, la pareja que tenía cuando entró a OT 2017. "No lo ignora, simplemente le gustaba y tal, pero no fue tanto como lo fue Miguel", ha comentado una usuaria de TikTok.

"Vicente y Cepeda en sus casas", "Vicente nunca fue una relación seria" o "Aitana acaba de enterrar a Vicente en la radio", han sido otros de los comentarios de sus seguidores.

Sigue los temas que te interesan