Lydia Lozano, al borde de las lágrimas en 'Mañaneros' por un mensaje de Jorge Javier: "No puedo llorar aquí"

Lydia Lozano, al borde de las lágrimas en 'Mañaneros' por el mensaje de Jorge Javier: "No puedo llorar aquí"

Algo bastante habitual en Sálvame era ver llorar a Lydia Lozano por cualquier tipo de motivo. Poco bastaba para que la periodista hiciera pucheros y se convirtiera en un mar de lágrimas delante de las cámaras del extinto programa que producía La Fábrica de la Tele para Telecinco.

Pues este martes, la colaboradora se ha roto en Mañaneros, su nueva aventura profesional lejos de Mediaset, cuando uno de los reporteros del programa recogía las declaraciones de Jorge Javier durante la presentación de Tierra firma, el nuevo libro que ha escrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hay alguien que tiene un mensaje para ti. Escucha", anticipaba Jaime Cantizano ante la sorpresa de Lydia. "¡No! Qué miedo", exclamaba ella antes de ver en pantalla al que ha sido su compañero en los últimos años. "Que se quede muchísimo [en Mañaneros], si es que es buenísima", decía primero Jorge Javier.

Después, preguntado por el consejo que le daría a Lydia, Vázquez fue rotundo: "¡Pero qué consejo le voy a dar! Si Lydia es la televisión con patas". Ha sido entonces cuando el de Badalona ha hecho mención a unas palabras de Pedro Rodríguez, hermano de Belén Rodríguez. "Hace muchísimos años, decía que Lydia Lozano era un formato de televisión en sí misma. Fíjate que visión tuvo".

Mientras, los espectadores podían ver, a través de una ventana, cómo la tertuliana se llevaba las manos a la cara. Al volver al plató, Lydia se quedaba sin saber muy bien qué decir y se controlaba por no llorar. "Dime algo. No puedo llorar aquí, no", decía pidiendo a sus compañeros para que se pudiera recomponer de la emoción.

Y tal como procedieron a explicar a la audiencia, Pedro Rodríguez falleció de muerte súbida y fue compañero de Lydia en Telecinco durante muchos años. Ya mucho más entera, la periodista ha dicho que "fue un mago de la televisión". "Fue el que me metió en todos los debates. Él me hablaba por pinganillo y hablaba tan rápido... Era tan inteligente, amoroso. Yo aprendí mucho con Pedro Rodríguez", añadía devolviendo el cariño a Jorge Javier: "Ha presentado al presidente como si estuviera en un Deluxe".

