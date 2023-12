Ángel Cristo Jr. carga contra 'Cristo y Rey' en 'De viernes' al considerarla un "lavado de imagen" para Bárbara Rey

Finalmente, Ángel Cristo Jr. se ha sentado en el plató de De viernes. Convertido ya en la tercera parte de su incendiaria entrevista en la que ha revelado información muy delicada contra su madre, Bárbara Rey. Con declaraciones en las que confesaba cómo la vedette había extorsionado al rey Juan Carlos I con unas fotos íntimas que realizó él mismo; el hijo del domador aprovechó para cargar duramente contra Cristo y Rey, la serie que está emitiendo Antena 3, cadena rival de Telecinco.

El hermano de Sofía Cristo no dudó en confesarse como un niño maltratado, poniendo el foco en su madre y no es su padre. “He sido un niño maltratado. Un abuso constante por parte de mi madre y de todas las mujeres que me han rodeado”, señalaba, compartiendo que también se sintió explotado por su progenitora. “Lo único que he intentado ha sido protegerla, son cosas que no ha hecho bien, ha habido que sacarla de muchos líos y ahí he estado yo siempre”, señalaba en el plató del magacín presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Por supuesto, no dudó en atacar duramente a la serie que actualmente está emitiendo Antena 3, Cristo y Rey. La ficción creada por Daniel Écija y que pudo verse a inicios de este 2023 en Atresplayer ha vuelto a poner en primera línea a la vedette y su vínculo con el Emérito, dada la buena acogida de audiencias que tuvieron sus primeros episodios. Ahora bien, a pesar de llevar la serie completa en la plataforma desde febrero, ha sido recién ahora cuando Ángel Cristo Jr. ha cargado duramente contra la ficción protagonizada por Belén Cuesta y Jaime Lorente.

[De Ángel Cristo Jr. a Kiko Rivera: los hijos ‘traidores’ que vendieron a sus madres por un puñado de euros]

“Puede ser que, si decide seguir hablando o, inclusive, hubiera una segunda parte de la serie, pues debe contar las cosas como han ocurrido”, confesaba en el plató del magacín emitido por Telecinco, cadena rival. “Se ha hecho una serie donde prácticamente es todo ficción, y yo entiendo que con la excusa de que es ficción, se pueden hacer muchísimas cosas”, criticaba el hijo del domador y la vedette, cargando contra el equipo creativo de la serie que puede verse en el prime time de los miércoles de Antena 3.

'De viernes'.

Para Ángel Cristo Jr., se ha confeccionado una serie para dejar bien a su madre y tirar por los suelos la imagen de su padre. “Pero la gente se queda con lo que ve y yo lo que he visto es, no solamente en los asuntos de mi padre, sino con todas las personas que aparecen, que nada ha pasado como está en la serie. Me parece un lavado de imagen y una serie hecha a medida de mi madre”, sentenciaba.

El hermano de Sofía Cristo desvelaba también que el equipo de la serie no contactó con él para documentarse. Por supuesto, tuvo que hablar sobre la serie documental que también protagonizó su madre este año para la cadena rival, Una vida bárbara, en la que él mismo participó. “Solamente cuando acabó la serie, hice el documental ese para hacer un favor a mi madre. Se puede decir que eso fue hasta gratis y estuve grabando con ellos cinco, seis horas”, confesó.

Sigue los temas que te interesan