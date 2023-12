Lydia Lozano debuta en ‘Mañaneros’ como “sustituta” de Terelu Campos con guiños a ‘Sálvame’

Este martes, Mañaneros, el magacín de TVE que presenta Jaime Cantizano, ha presentado a una nueva colaboradora. Y es que Lydia Lozano se ha incorporado al equipo, para aportar sus informaciones y su particular sentido del espectáculo para informar de los asuntos del corazón. La palmera ocupa el lugar que ha dejado, de forma temporal, Terelu Campos, tal como avanzó Cantizano.

“Como saben, nuestra especialista en sociedad, la mañanera Terelu Campos, ha tenido que dejarnos para ir a participar a Bake off: famosos al horno”, explicaba el comunicador andaluz. “Por eso, hemos iniciado un proceso de selección entre los profesionales más acreditados, una especie de se busca especialista”, seguía diciendo, para dar así la bienvenida a Lozano.

Para aportar un poco de show a su incorporación, Lydia se ha sometido a una suerte de entrevista de trabajo, para que se confirmase su valía como colaboradora, y que han llevado a cabo Miriam Moreno y Marc Santandreu, copresentadores del formato.

[Así ha sido el debut de Lydia Lozano en TVE: la periodista se estrenaba antes de lo previsto en 'Lazos de sangre']

“Soy Lydia Lozano. He presentado mi currículum y espero que os haya gustado”, decía Lydia ante esta prueba, que no era más que un teatrillo, y donde destacó que en su currículo “se ve que en todos los trabajos que he hecho he hablado de sociedad”. Con humor, han llegado a confundirla con Chelo García-Cortés, la que fue su compañera en Sálvame, programa que acabó en Telecinco el pasado junio, y también con la presentadora Mayra Gómez-Kemp.

En esa suerte de casting también le han preguntado si era capaz de llorar ante la cámara. “¿Me vais a hacer llorar?”, preguntaba. Un claro guiño a todas las veces que el programa Sálvame la sacó de sus casillas y provocó que estallase en llanto en pleno directo. Además, le preguntaron si sabía bailar, otro guiño a Sálvame, donde brillaba con su particular baile chuminero. Sin embargo, como giro, le dijeron que en Mañaneros son “muy de bailes regionales”. Tras querer saber si le iban a pedir que se arrancase con una jota, aunque finalmente le pusieron Dancing Queen, del grupo sueco ABBA.

Hay que destacar que este ha sido el debut de Lydia Lozano en Mañaneros, pero no en TVE. Y es que el pasado sábado, a raíz de la muerte de Concha Velasco, participó en un debate especial donde se emitió la entrega de la actriz y cantante de Lazos de Sangre. Jordi González moderó el encuentro, en el que también participó Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine; los actores Luisa Martín y Manuel Bandera, amigos de la mítica artista; y los periodistas Rosa Villacastín y Juan Sanguino, junto a Lozano.

🥳 Ha pasado el casting @LydiaLozanoOf 🥳



Es la nueva periodista especializada que se incorpora al equipo 🏅 tras la marcha de Terelu Campos a 'Bake off: famosos al horno' 🧁#Mañaneros5D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/xykzo6rdrV — Mañaneros (@MananerosTVE) December 5, 2023

Sigue los temas que te interesan