Así ha sido el debut de Lydia Lozano en TVE: la periodista se estrenaba antes de lo previsto en 'Lazos de sangre'

La muerte de Concha Velasco ha provocado un cambio de programación en la mayor parte de las cadenas de televisión. Especialmente Telecinco y La 1 movieron la mayor parte de su agenda para rendirle homenaje a la mítica actriz. En el caso de la cadena pública, se optó por remasterizar el episodio que protagonizó la artista de Lazos de sangre, contando con un nuevo debate que supuso el debut de Lydia Lozano en la Corporación.

La periodista tenía preparado desembarcar en La 1 como colaboradora de Mañaneros esta semana que comienza este lunes 4 de diciembre. Sin embargo, el fallecimiento de Concha Velasco ha provocado que TVE optase tanto por emitir dos de sus películas más míticas en Cine de barrio, Juicio de faldas y Las chicas de la Cruz Roja, como tener un debate sobre su vida y obra en especial de Lazos de sangre, algo que recientemente sucedió con la muerte de María Teresa Campos.

Por ello, Jordi González contó con invitados de lujo. Estuvieron Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine; los actores Luisa Martín y Manuel Bandera, amigos de la mítica artista; los periodistas Rosa Villacastín y Juan Sanguino. Y fue en este apartado donde debutó Lydia Lozano en La 1. La otrora cara reconocida de Sálvame se estrenaba así como tertuliana de un formato de TVE.

Lozano adelantaba así dos días su nuevo perfil como colaboradora del ente público. Sin duda, su presencia se antojaba más que lógica, al haber coincidido varias veces con la mítica actriz, especialmente cuando ésta se sentaba como invitada en Sábado Deluxe. Por supuesto, este debut lo quiso destacar Jordi González, quien no dudó en abrazar a su compañera.

"¡Mirad quién ha venido esta noche! No es un holograma, es ella", dijo a modo de bienvenida tras haber hablado con Fernando Méndez-Leite. "He venido a veros y a verte porque te echaba de menos", dijo con una sonrisa Lozano, abrazando así al presentador y recordando brevemente cómo habían trabajado juntos en Telecinco.

Lydia Lozano en 'Lazos de sangre'.

Ha podido verse a Lozano desenvolverse como colaboradora de un formato más 'serio', demostrando una versatilidad envidiable. La periodista quiso destacar "la sinceridad" que siempre mostró la actriz de Herederos y Motivos personales. "Nunca hizo un montaje y exponía su vida tal cual la vivía”, reconoció en el plató. A modo de anécdota, compartió dos momentos de la carrera de la intérprete de los que se había arrepentido.

Lozano recordó cómo Concha Velasco lamentaba haber rechazado el papel de Lourdes en la mítica Farmarcia de guardia. Serie que es historia de la televisión y una de las ficciones más recordadas de Antena 3, la intérprete vallisoletana temía que aceptar en un proyecto con el creado por Antonio Mercero hubiera podido limitar su agenda con otros compromisos. Por lo que su papel lo heredó Concha Cuetos, que lo haría completamente suyo.

Asimismo, a pesar de haber trabajado con grandes cineastas como José Luis Sáenz de Heredia, José María Forqué, Pedro Olea, Josefina Molina, Mario Camus o Luis García Berlanga; hubo un cineasta al que le dijo que no y después se arrepentiría: Pedro Almodóvar. Lozano reveló que el manchego había pensado en ella para la protagonista de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? "Le ofrecieron el papel de Carmen Maura, que le encantó, pero estaba haciendo una obra de teatro y no podía dejarla para hacer esa película", confesaba.

