Así fue la última aparición en televisión de Concha Velasco: entrevista íntima y rodeada de los suyos

Este sábado 2 de diciembre, Concha Velasco ha muerto a los 84 años de edad. Icono del cine, el teatro, la música y la televisión. Fue una de las artistas más polivalentes y versátiles que ha tenido la cultura española. El legado que deja es único. Aunque en televisión ha destacado especialmente como actriz y presentadora, encarnó papeles emblemáticos en Teresa de Jesús, Compañeros, Motivos personales, Herederos o Gran Hotel y condujo programas como Sorpresa, sorpresa o Cine de barrio; en la pequeña pantalla también apareció como entrevistada.

Precisamente, su última aparición en la pequeña pantalla fue concediendo una entrevista. Fue en el verano de 2022 cuando la mítica actriz habló con Jota Abril en el programa Madrid: Uno de tres millones, un programa de entrevistas emitido en Telemadrid, en el que el presentador, originario de Jaén, hablaba con personalidades muy reconocidas de diferentes ámbitos que tenían un punto en común: ser madrileños de adopción. Entre estas figuras, se contó con la gran Concha Velasco, procedente de Valladolid.

En el programa, las entrevistas se grababan en el lugar donde el entrevistado se sintiese más a gusto. Concha Velasco eligió el teatro Reina Victoria para ello, donde representó la que fue su última obra, La habitación de María, creada por su hijo, Manuel Martínez Velasco. Una entrevista en la que se revelaron datos como el hecho de que la artista llegó a Madrid con apenas diez años, en plena Posguerra. “Me encontré con un Madrid sombrío, triste y oscuro. Fui a vivir con mi familia a la calle Cruz Verde, donde vivían todos los Varona Ibáñez [familia materna de la actriz]. Ahí fue cuando descubrí un Madrid mucho más luminoso”, compartía a Jota Abril.

Una entrevista que comenzaba a solas y a la que se fueron uniendo familia y amigos de la intérprete. El primero, su hijo Manuel, quien recordaba que fue justo el Reina Victoria el teatro donde su progenitora se despidió de las tablas. Es más, en la entrevista, la propia actriz recordaba cómo sus hijos estaban cuidando de ella. “Ahora mis hijos me están devolviendo lo que yo hice por ellos”, recordaba con cariño. “Los hijos tienen que hacer por sus padres lo que ellos hicieron por sus hijos. Mi hermano y yo estamos muy orgullosos de ella, que sólo podemos devolver todo ese cariño que nos ha dado”, reconocía.

Concha Velasco y Manuel M. Velasco en 'Madrid: Uno de tres millones'.

Posteriormente, subieron al escenario amigas de la actriz como Emma Ozores, Luisa Martín o el productor Jesús Cimarro. Una entrevista que se convirtió en una reunión de amigos, en la que se mostró todo el cariño que le profesaban amigos y familia. Una despedida entrañable en la televisión. Aunque esa fue su última aparición en la pequeña pantalla, en años anteriores había concedido entrevistas en las que se pudo ver el cariño que periodistas y profesionales de medios de comunicación le profesaban.

Ahora en DIRECTO en @telemadrid la última entrevista que hizo Concha Velasco y que tuve el honor de hacer. DEP https://t.co/KsmoWIwh2F pic.twitter.com/sE6vhz3jVS — Jota Abril (@JotaAbril) December 2, 2023

Ejemplo de ello fue su aparición en marzo de 2021 en Sábado Deluxe, donde confesó cómo se sintió durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19. “Los primeros meses de confinamiento me hicieron polvo porque me sentí muy sola. Lo llevé muy mal”, reconocía, para, posteriormente, revelar la identidad del padre biológico su hijo Manuel. “El padre biológico de mi hijo ha fallecido hace poco en enero y ahora ya puedo decir de quién se trata”, señalaba, para confesar que “era el director de fotografía Fernando Arribas”.

Concha Velasco en 'Sábado Deluxe'.

“Lo he contado en este momento porque ha fallecido, pero guardamos el secreto porque queríamos proteger su intimidad”, para posteriormente revelar que su vástago ya conocía la identidad de su padre biológico. A pesar de ello, la propia actriz añadió que Manuel sólo consideraba a Paco Marsó como su verdadero progenitor. “Me dijo: ‘mi par es Paco Marsó’”, sentenciaba. Meses antes, Velasco apareció en ¡Atención, obras!, el programa cultural de La 2 presentado por Cayetana Guillén Cuervo y en el que promocionó justo su última pieza teatral.

En octubre de 2020, semanas después de dejar de presentar Cine de barrio, la actriz recordó esta etapa al lado de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. La artista habló sobre lo políticamente correcto y la importancia de entender el contexto de una historia. “En Cine de barrio, me decían por el pinganillo que dijese que íbamos a poner una película que hoy en día no se haría”, explicaba. “Claro, es que todo tiene su contexto y su momento histórico [...] No sé, hoy a lo mejor no se harían ni se dirían ciertas cosas y es comprensible. Pero, en su momento, se hicieron y son historia del cine español”, reconoció.

