Concha Velasco, la actriz de ‘Estudio 1’ que supo adaptarse a la era de Netflix

La muerte de Concha Velasco, a pocos de haber cumplido los 84 años de edad, cierra un capítulo importante en la historia de nuestra televisión. Y es que pocas actrices había como ella, que había comenzado a colarse en nuestras casas cuando la televisión era en blanco y negro y no había más que una cadena, y supo permanecer en el medio hasta hacerse un hueco en las series de las plataformas digitales.

Concha, quien empezó bailando flamenco, y luego se centró en su faceta de actriz. Tras hacer cine y teatro, en los años 60 llega a la televisión, representando montajes teatrales en Estudio 1, entre las que se puede mencionar Don Juan Tenorio o Una muchachita de Valladolid. Además, en 1964 y 1965 participa en dos episodios de Confidencias, una serie con guion de Jaime de Armiñán en el que cada entrega contaba una historia independiente y sin continuidad. Con Armiñán repetiría en la serie Las doce caras de Eva, que también tenía episodios independientes.

La primera gran serie de Concha Velasco fue Teresa de Jesús, estrenada en 1984 y que adaptaba a la televisión la vida de la santa de Ávila. Le valió la Antena de Oro, el Fotogramas de Plata y el TP de Oro a la mejor actriz por su interpretación. Compuesta de ocho episodios, esta serie dirigida por Josefina Molina contaba la vida de Teresa de Jesús desde que tenía 4 años, en 1519, hasta que fallece en 1982.

Concha continúa vinculada a la televisión como presentadora, y no vuelve a protagonizar una serie hasta mediados de los años 90, Yo, una mujer, en Antena 3, que pasa sin pena ni gloria, y donde hacía gala de su registro dramático. En la serie Mamá quiere ser artista, estrenada en la misma cadena en 1997, Concha Velasco sacaba su lado más familiar. Interpretaba a Leonor, una mujer madura que en sus años mozos fue vedette, pero aparcó su carrera profesional para formar una familia. Pero por tener esa espinita clavada, Leonor intenta por todos los medios que su hija triunfase en el espectáculo, si bien es ella la que quiere pisar de nuevo los escenarios. La audiencia no acompañó en esta aventura, y fue cancelada a los dos meses.

Concha Velasco en 'Teresa de Jesús'. RTVE

Pero en el siguiente proyecto sí tiene más suerte. En 1998, Antena 3 lanza Compañeros, serie familiar ambientada en el Colegio Azcona, un centro educativo en el que trabaja Charo, interpretada por Concha Velasco. Charo era la profesora de literatura y esposa de Tomás (Manolo Zarzo), director del Azcona. En la primera temporada de la ficción, el matrimonio de Charo y Tomás tuvo mucho peso en las tramas, e incluso algunas escenas se desarrollaban en el hogar de ambos, que compartían con tres hijos y un nieto. La propia Concha decidió no continuar en la serie en la segunda temporada, y eso provocó la salida también de Zarzo y de Antonio Zabálburu, su hijo en la ficción. Sus dos hijas, Arantxa (Duna Jové) y Ana (Mercè Pons) sí se quedaron en las tramas durante varias temporadas más, que fueron las más exitosas.

Desde entonces, Concha fue enganchando proyectos, generalmente exitosos. Protagonizó series aclamadas como Herederos (2007, que le valió el premio Iris y el de la Unión de Actores) o Gran Hotel (que en 2012 le sirvió para ganar el Ondas). Mostró su lado más enigmático en Motivos personales de Telecinco, donde no sabíamos qué secretos guardaba su Aurora Acosta, ni qué peaje tenía que pagar para que no saliesen a la luz. Según dijo en alguna entrevista, se quedó con una espinita clavada con esta serie, que tenía una tercera temporada en el horno y que nunca llegó a grabarse. Fue la rabiosa Doroti en Las chicas de oro, y no podemos olvidarnos de Bajo sospecha y Velvet.

Concha Velasco en 'Herederos'. RTVE

La última serie para la que trabajó fue Las chicas del cable, de Netflix, en la que permaneció las cinco temporadas que aguantó en la plataforma de pago. Su personaje, Carmen Benavides, era una de las malas malísimas de la ficción, y demostraba que a pesar de los años, Concha era una actriz muy profesional, que sabía adaptarse a los nuevos consumos audiovisuales. Y es que pocas personas pueden presumir de haber estado en algunas de las primeras series de nuestra televisión y aguantar 60 años al pie del cañón hasta llegar a la era de las plataformas.

