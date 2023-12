5 episodios para descubrir 'Doctor Who' sin tener que ver toda la serie: las mejores historias autoconclusivas

Doctor Who es la serie de ciencia ficción más longeva de la historia de la televisión y la celebración de su 60 aniversario ha despertado el interés de nuevos espectadores. Sin embargo, la idea de adentrarse en un mundo en el que hay dos etapas, más de 30 temporadas y trece actores diferentes que han interpretado al protagonista puede ser tan abrumadora que sientan ganas de tirar la toalla antes de empezar.

Para estas personas que tienen curiosidad por descubrir a qué se debe tanto ruido alrededor de esta serie hoy os traemos una puerta de entrada ideal y muy recomendable: los episodios autoconclusivos.

En la etapa nueva de la serie, que se reinició en 2005, hay varios capítulos que funcionan como pequeñas aventuras independientes en las que no se arrastran tramas abiertas, que permiten hacerse una idea clara de qué es lo que hace especial a Doctor Who y por qué tiene tantos fans de todas las edades por todo el mundo.

Para esta ocasión hemos seleccionado cinco que muestran algunas de las mejores cosas que puede ofrecer la serie, de su variedad de géneros y tono, pasando por la ciencia ficción pura, las paradojas temporales, el terror, el romance y el uso de figuras históricas.

Pero hay muchos más y si os quedáis con ganas de seguir viviendo un poco más de tiempo en este mundo, al final os dejamos una lista con episodios alternativos. Las diez primeras temporadas están disponibles en Prime Video, los especiales del 60 aniversario y la temporada 14 se verán en Disney+

Antes de comenzar solo hará falta saber que The Doctor es el último superviviente de los Time Lords (Señores del Tiempo) un alienígena de aspecto humanoide de unos 2000 años y originario del planeta Gallifrey, que desde cientos de años viaja a través del tiempo y espacio en su TARDIS con un acompañante humano resolviendo problemas, enfrentando enemigos de toda índole y salvando de más de un apocalipsis a la humanidad y a cualquier especie que lo necesite. Allonsy!

'El niño vacío' (1x09)

'The Empty Child'

Noveno Doctor : Christopher Eccleston

: Christopher Eccleston Companion: Rose (Billie Piper)

Premisa: Siguiendo un cilindro que se estrella a través del espacio y el tiempo, el Doctor y Rosese encuentran en pleno Blitz londinense, en 1941, al mismo tiempo que Londres se ve aterrorizada, no sólo por las bombas, sino también por un pequeño niño que lleva una máscara antigás y busca incansablemente a su madre. Nunca olvidaréis la frase "Are You My Mummy".

Es la primera vez que se introduce al personaje del Capitán Jack Harness que luego tuvo su propio spin-off y el primer guion de la serie firmado por Moffat, que luego fue showrunner durante varias temporadas.

'La chica de la chimenea' (2x04)

'The Girl in The Fireplace'

Décimo Doctor : David Tennant

: David Tennant Companion : Rose (Billie Piper)

: Rose (Billie Piper) Madame de Pompadour: Sophia Myles

Premisa: Tras trepar por una chimenea que encontró en una nave espacial, el Doctor entró al dormitorio de la joven Madame de Pompadour, donde un aterrador droide mecánico se escondía bajo su cama. Tras destruir al droide, el Doctor se retiró a través de la chimenea, pero no se dio cuenta de que esto significaba que no volvería a ver a Reinette hasta mucho más tarde en su vida, apareciendo en varios momentos meses y años después desde la perspectiva de ella, pero sólo momentos desde la de él.

Este episodio aparece en todas las listas de los mejores de la serie porque presenta una historia de amor sin precedentes en Doctor Who, además de hacer un uso original del del paso del tiempo en cada encuentro de El Doctor y Madame Du Pompadour, que es a la vez genial y desgarrador.

'Parpadeo' (3x10)

'Blink'

Décimo Doctor : David Tennant

: David Tennant Companion : Martha Jones (Freema Agyeman)

: Martha Jones (Freema Agyeman) Sally Sparrow: Carey Mulligan

Premisa: Tras irrumpir en una vieja casa y encontrar su nombre escrito en las paredes, Sally Sparrow se enfrenta a un aterrador grupo de estatuas llamadas los Ángeles Llorones. Cuando dos personas que conoce son enviadas al pasado, decide seguir el consejo de un loco cuyos mensajes aparecen como huevos de pascua en su corta colección de DVDs.

Si decidís que solo vais a darle una oportunidad a la serie para convenceros, este es el episodio que tenéis que ver. Sigue siendo para muchos el mejor de toda la nueva etapa de Doctor Who, es perfecto como puerta de entrada porque el Doctor y su acompañante son secundarios en la aventura de Sally Sparrow y os fascinará si os gustan las paradojas temporales. Además, los villanos del episodio son terroríficos, nunca volveréis a sentiros seguros cerca de una estatua. "No parpadees"

'Medianoche' (4x10)

'Midnight'

Décimo Doctor : David Tennant

: David Tennant Companion : Donna Noble (Catherine Tate)

: Donna Noble (Catherine Tate) Sky Silvestry: Lesley Sharp

Premisa: El Doctor está atrapado, solo, impotente y aterrorizado, en el planeta de ocio Medianoche. Pronto comienzan los golpes en la pared. Sólo una mujer llamada Sky parece saber la verdad, pero a medida que la paranoia se convierte en una caza de brujas, Sky vuelve las mayores fuerzas del Doctor contra él, y debe hacerse un sacrificio...

Medianoche gira en torno al pánico y el miedo que produce una amenaza desconocida que nunca aparece en su verdadera forma y que es realmente poderosa. Además de un buen episodio autoconclusivo está considerado uno de los mejores de la serie.

'Vincent y El Doctor' (5x10)

'Vincent and The Doctor'

Undécimo Doctor : Matt Smith

: Matt Smith Companion : Amy (Karen Gillian)

: Amy (Karen Gillian) Vincent: Tony Curran

Premisa: Mientras visita el Museo de Orsay en París con Amy, el Undécimo Doctor observa una extraña criatura que se asoma por una ventana en un cuadro de Van Gogh. Preocupados, el Doctor y Amy viajan en el tiempo hasta la Provenza del siglo XIX para investigar. Encuentran y entablan amistad con Van Gogh, que parece luchar regularmente contra demonios invisibles internos y externos.

Es uno de los episodios más bonitos de toda la serie por su retrato de la salud mental y su respetuoso homenaje a Van Gogh. Sus imágenes y decorados, basados en su mayor parte en los cuadros de Van Gogh, dan al episodio un aire increíblemente entrañable que lo convierte en uno de los más conmovedores. El final es precioso.

Si os quedáis con ganas de más

'El unicornio y la avispa' (4x07), si os gustan los misterios de Agatha Christie, os encantará saber que la propia autora es una de las sospechosas del asesinato de este episodio ambientado en 1920.

'El Día del Doctor', el especial del 50 aniversario se emitió al final de la sexta temporada, y unió a varios Doctores en una de las mayores aventuras de la serie hasta la fecha, en la que conoceréis a Clara Oswald (Jenna Coleman), otra de las companions de esta nueva era-

'La esposa del Doctor' (6x04), un episodio escrito por Neil Gaiman en el que la TARDIS tiene forma humana y está interpretada por Suranne Jones.

