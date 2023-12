La curiosa manera de Pablo López de alabar el talento de uno de los semifinalistas de 'La Voz'

La décima edición de La Voz ha celebrado su esperada semifinal este pasado 1 de diciembre. El público era el que decidía cuáles de los ocho concursantes pasaban a la final, dejando a los coaches como meros espectadores sin poder decisión. Dado que todo dependía del público, tanto Malú como Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López sólo podían alabar el talento de sus finalistas, dos por equipo. Lo curioso fue la manera en la que el malagueño quiso hacerle un cumplido a Lucas Feliz.

Y es que estos meses de concurso, es imposible que no se formen vínculos entre los coaches y los participantes. Es más, son esos momentos lo más queridos de cada edición, a pesar de la veteranía de los coaches. Lucas Feliz versionó el tema Hablamos de amor de Pablo Alborán. Un tema con el que el joven de origen dominicano no pudo reprimir las lágrimas. “Lloro porque esta es una canción que me transmite muchas sensaciones, mucho amor y transmite, muchas veces, lo que yo quiero expresar. Siempre lo he dicho, no hay cosa más bonita que el amor”, confesaba.

Aunque sus palabras estaban hechas para provocar una lagrimita de emoción, el malagueño no paraba de reír. Eva González le preguntó qué le pasaba y Pablo López quiso explicarse. “Ayer estaba hablando con Pablo Alborán y le puse tu vídeo, Lucas, y teníamos que llegar a una conclusión de lo que hacías tú con la canción”, comenzó a decir como argumento a sus risas. Y es que el torrente de voz de Lucas no fue comparado con una gran ola, sino que algo tan anticlimático como un tiroteo. Eso sí, dicho de manera positiva.

'La Voz'.

“Llegamos a la conclusión de que eres un tiroteo en un ascensor porque no se salva nadie de ti”, expresó el malagueño con una sonriendo. Por supuesto, el dominicano no dudó en mostrarse perplejo ante sus palabras, aunque a sabiendas que su coach le estaba halagando. “Tú has llegado acompañado al escenario, te irás acompañado, pero, es curioso al fin y al cabo, que seas tú el que nos va a guiar a alguna parte”, agregó el malagueño antes de levantarse y darle un abrazo al joven.

A pesar de las palabras de Pablo López, Lucas Feliz no pasó el corte y se quedó a las puertas de la final. El público decidió que pasasen los dos candidatos de Antonio Orozco, Nereida Sanchón y Miguel Carrasco; junto con Elsa Tortonda, del equipo de Luis Fonsi, y Pablo Verdeguer, del equipo de Pablo López. Se quedaron fueran tanto Lucas Feliz como Phindile Felicia, del equipo de Fonsi, y Dária Shevchenko y Larisa Rodríguez, ambas del equipo de Malú.

