Pablo López se defiende en 'La Voz' tras oír un comentario filtrado por un micro abierto: "Me lo guardo"

Y llegaron los esperados directos de La Voz, tras diez programas en los que los coaches y el público presente en el plató han ido eligiendo qué concursantes debían pasar a las siguientes fases, llegó el primer momento en el que los espectadores desde sus casas tomaban la palabra. En lo primero que hicieron fue en elegir qué participante de El regreso, que son aquellos descartados que entraron en el talent show en el equipo de Miriam Rodríguez para una segunda oportunidad, volvía definitivamente y competía en los playoffs para llegar a la semifinal.

Esto provocó un breve desencuentro entre Pablo López y Miriam Rodríguez. El motivo fue que el duelo estuvo entre el quinteto On Five y María Díaz Leante. La madrileña de 19 años fue la primera en cantar, versionando To Love You More de Céline Dion; mientras que el grupo a capella cantó Survivor de las Destiny’s Child. Las líneas se abrieron para que el público eligiese si debían volver María o los On Five. Finalmente, fue la madrileña la elegida.

Antes de decir el resultado, Miriam Rodríguez aprovechó para recordar la importancia de ese quinto equipo en el que se apuesta por la repesca y del que puede salir un ganador en potencia. “Qué maravilla que existan formatos como este, que dan una segunda oportunidad para poder vivirlo de una manera diferente y para poder evolucionar”, expresó, ganándose el aplauso del público del plató.

“Me siento feliz y agradecida por haberme permitido compartir con vosotros esta experiencia. He aprendido muchísimo profesionalmente y personalmente de cada uno. Pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de cada uno de vosotros”, declaró a los candidatos antes de revelar que era la madrileña la elegida.

Tras ser la elegida por el público para acceder a los playoffs, María debía elegir un coach, aunque estos no podían hacer ningún alegato a su favor para que la madrileña los eligiese. “La mímica sí que está permitida”, avisó Eva González, quien también recordó que María fue parte del equipo de Pablo López y que fue una de los eliminados de la fase de batallas, mientras que los On Five fueron repescados tras no ser escogidos en las audiciones a ciegas.

'La Voz'.

Con lo cual, a pesar de que no podían hablar, Malú aprovechó ese detalle para lanzar un mensaje. “Yo cambiaría [de equipo]”, expresó, con Miriam Rodríguez dándole la razón, ante un atónito Pablo López. Lo que no esperaba la ganadora de la décima edición de Tu cara me suena es que su micro quedase abierto y que el malagueño la escucharía. El coach mostró su disgusto ante esas palabras. “Miriam, me guardo el 'Yo cambiaría'. Es que he escuchado a Miriam decir 'Yo cambiaría’”, dijo a modo de queja.

“No he sido yo. Lo ha dicho Malú y yo he dicho 'Lo ha dicho Malú’”, se justificó, señalando así que sólo se había hecho eco de las palabras de la sobrina de Paco de Lucía. Ante el vaivén de acusaciones, Eva González puso orden y evitó que los coaches siguiesen hablando, para permitir que la madrileña eligiese a uno de los cuatro, decantándose por Luis Fonsi.

Una elección que no le sirvió para clasificarse para las semifinales. Del equipo del puertorriqueño, el público eligió a Elsa Tortonda para pasar a la siguiente fase, mientras que el cantante de Despacito optó por llevar a Phindile Felicia, quedándose así la madrileña a las puertas de la semifinal.

